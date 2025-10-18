محافظ الدقهلية: مهلة أسبوع لمعايرة عدادات سيارات التاكسي بالبنديرة الجديدة

اعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن منح مهلة أسبوع واحد لأصحاب سيارات الأجرة- التاكسي لإعادة معايرة العداد طبقاً للبنديرة الجديدة.

ويؤكد محافظ الدقهلية أنه عقب انتهاء المهلة سيتم تنفيذ حملات مرورية مكثفة من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع المحافظة على مدار الساعة لضبط سيارات التاكسي المخالفة لتطبيق التعليمات فيما يتعلق بصلاحية العداد وتشغيله والغير الملتزمة بالتسعيرة الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

بنديرة التاكسي وفق التسعيرة الجديدة:

12 جنيهًا عند فتح العداد.3 جنيهات لكل كيلومتر.

وتهيب محافظة الدقهلية بجميع أصحاب سيارات التاكسي الالتزام خلال المهلة المحددة ، حرصاً على الصالح العام وضمان تقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي ايه شكاوي فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي