إصابة 3 بينهم طفل في تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بالدقهلية

أصبب 3 أشخاص بينهم طفل في وقوع حادث تصادم بين ملاكي مع موتوسيكل بمدينة دكرنس في محافظه الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قاعه كليوباترا بمدينة دكرنس ما أدى إلى إصابه 3 أشخاص بينهم طفل.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كلا من

شيرين محمد عبد الونيس 44 عاما مقيمة جزيرة القباب دكرنس مصابة بجرح قطعى بالراس، وعمرو محمود محمد 17 عاما مصاب بخلع بالكتف الايمن وآدم محمد محمد 8 أعوام وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمي كفر القباب وتم نقلهم الى مستشفى دكرنس لتلقي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابه العامة بالواقعة.