محافظ الدقهلية: ضبط 4 أطنان مشروبات ومياه غازية ومعدنية في حملة تموينية

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على المتابعة المستمرة والمرور على أماكن بيع وتداول وعرض وتعبئة وتصنيع مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجودة السلع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتم تكثيف المرور والتفتيش على منشآت حفظ الأغذية والمصانع والشركات ومحلات بيع الأغذية.



شنت لجنة بالمرور والتفتيش، بصحة الدقهلية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ففي مدينة المنزلة، تم ضبط 62 كرتونة مياه عبوة الكرتونة 20 زجاجة 600 ملم، باجمالي 744 لتر للكمية وذلك بموجب محضر ضبط رقم ٨/ب لسنة 2025، حيث أن المياه معبأة من حنفية من خزان منزلي، وتم ضبطها للشك في صلاحيتها وأخذ العينات اللازمة للتحليل وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي مدينة طلخا، تم ضبط 374 لتر مشروبات ومياه غازية منتهيه الصلاحية

وضبط 99 كجم أغذية جافة منتهية الصلاحية، وفي مدينة دكرنس، تم ضبط 50 شيكارة بن حصى بإجمالي 2500 كيلو للشك في الصلاحية للاستخدام الآدمي لوجود المضبوطات في مخزن به خطر داهم على الصحة العامة وسحب عينة من المضبوطات للفحص بالمعامل وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة شئونها.