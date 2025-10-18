تفاصيل إصابة ثمانية أشخاص إثر انقلاب ربع نقل بالدقهلية

شهد طريق كفر عوض -اجا بمحافظة الدقهلية حادثا مؤسفا حيث انقلبت سيارة ربع نقل إثر اختلال عجلة القيادة.



حيث أدى الحادث إلى إصابة ثمانية أشخاص بإصابات متفرقة

حيث وصلت إلى مكان الحادث سبع سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا. وحصل " صدى البلد" على أسماء المصابين وهم ماهر عبد الحميد ابراهيم ابو الوفا 53 عاما مقيم بشلا ،وإصابته كسر بالعمود الفقرى وجرح قطعى بالراس.هانى مسعد الغنيمى 43 عاما مفبم كفر بهيدة وإصابته كسر بالعمود الفقرى ؛ احمد مسعد مصطفى رضوان 31 عاما مقيم ميت غمرو ما بعد الارتجاج جرح قطعى بالراس.



وأصيب عبد البارى السيد عبد البارى 58 عاما كفر بهيدة ميت غمر وإصابته ما بعد الارتجاج ونزيف بالانف والسيد حسين محمد محمد سالم 38 عاما مقيم ميت غمر واصابته ما بعد الارتجاج.



حمادة عبد اللطيف حسين 36 عاما مقيم كفر بهيدة ميت غمر

كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعبد اللطيف احمد حافظ 35 عاما مقيم كفر بهيدة ميت غمر وإصابته كسر بالحوض

عبد الرحيم مصطفى رضوان 61 عاما مقيم ميت غمر وإصابته ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس.



تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.