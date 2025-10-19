التصريح بدفن جثة شابين لقيا مصرعهما فى انقلاب دراجة نارية بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثث شابين لقيا مصرعهما إثر انقلاب دراجة نارية كانا يستقلاها بدائرة مركز شرطة قليوب، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لمعرفة سبب الوفاة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع شابين بحادث انقلاب دراجة نارية على طريق قليوب، دائرة مركز شرطة قليوب.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمكان الحادث، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كل من "عبد الرحمن م ش"، و"طارق ع م"، إثر انقلاب دراجة نارية على طريق قليوب، بدائرة مركز شرطة قليوب، وجرى نقل الجثامين لمستشفى قليوب، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.