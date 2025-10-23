مدير الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش يتفقد مدارس إدارة زهور بورسعيد التعليمية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
اختتم  أشرف سلومة، مدير الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش بوزارة التربية والتعليم، جولاته الميدانية بمحافظة بورسعيد، بتفقد عددا من مدارس إدارة الزهور التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

حيث رافقه خلال الجولة الأستاذ طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بحضور الأستاذ محمد بدوي مدير عام إدارة الزهور التعليمية، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

استهل "سلومة" جولته بحضور فعاليات طابور الصباح ومراسم تحية العلم والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيد حسين حافظ سعيد الابتدائية المعتمدة، حيث كان في استقباله الأستاذة منى فتحي شتا مدير المدرسة، التي تضم ٤٤٢ طالبًا وطالبة موزعين على ١٢ فصلًا دراسيًا.

وأشاد الحضور بانضباط اليوم الدراسي وانتظام المعلمين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والإدارة.

كما تفقد الجمع مدرسة عبد الرحمن شكري الثانوية بنين، وكان في استقبالهما الأستاذ نصر جودة مدير المدرسة التي تضم ٣٩٩ طالبًا موزعين على ١١ فصلًا دراسيًا.

وخلال الزيارة، عقدا لقاءً مع طلاب الصف الأول الثانوي بحضور عدد من أولياء الأمور، تناول شرحًا وافيًا حول نظام البكالوريا الجديد، وردًا على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وتوضيح الحقائق وتفنيد الشائعات المثارة حول النظام.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية بنات، وكان في استقبال الوفد الدكتورة رانيا المحروقي مديرة المدرسة، التي تضم ٤٤٨ طالبة مقيدات بإجمالي ١٢ فصلًا دراسيًا.

وخلال لقائهم بطالبات الصف الأول الثانوي على مسرح المدرسة، ناقش الحضور فلسفة وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام البكالوريا جنبًا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة، مع مراعاة حرية الطالبة في اختيار النظام المناسب، والحرص على الانسياق وراء الشائعات وتحكيم العقل والمنطق قبل اتخاذ القرار.

وانتهت الجولة بزيارة مدرسة الزهور الإعدادية بنات، حيث استقبلت الحضور الأستاذة ليلى التابعي مديرة المدرسة، التي تضم ١٤ فصلًا دراسيًا بإجمالي ٧١٦ طالبة.

وخلال الزيارة، وجه «سلومة» و«الغرباوي» الطالبات إلى الاعتماد على أنفسهن في تحصيل العلم ونبذ الدروس الخصوصية، مع تفعيل مجموعات الدعم المدرسية التي توفرها الوزارة.

وفي ختام الجولة، وجه  أشرف سلومة خالص تحياته وتقديره لطاهر الغرباوي على جهوده المتميزة وجميع قيادات التعليم بالمحافظة، مشيدًا بما يبذلونه من عمل مخلص للارتقاء بالمنظومة التعليمية، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا.

