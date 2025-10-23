في سابقة هي الأولى من نوعها.. رفع كفاءة دورة المياه العامة ببورفؤاد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد،تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد لتحسين الخدمات العامة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة دورة المياه العامة بميدان السادس من اكتوبر في سابقة هي الأولى من نوعها بنطاق مدينة بورفؤاد، يأتي ذلك ضمن جهود أجهزة المدينة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها رفع كفاءة دورات المياه العمومية.





وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة تتضمن أعمال السباكة، وتركيب بلاط وسيراميك جديد، وإضاءة داخلية وخارجية ولوحات إرشادية مضيئة وأعمال ألوميتال ونجارة ونظام متكامل للأمن والمراقبة على مدار 24 ساعة، ويجري تنفيذ التطوير لهذه المباني بشكل حضاري من داخلها وخارجها لتليق بأهالي بورفؤاد، وكذا الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى.

بهنساوي : نظام أمني متكامل للحماية والمراقبة على مدار 24 ساعة

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد سعيه الدائم لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، موضحاً بأن الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها من أجل تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مشددًا على أن التواجد الميداني والتواجد بين المواطنين هو السبيل الحقيقي لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها بشكل فوري وفعّال.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أن كافة الأجهزة المعنية بالمدينة تعمل على توفير مظهر حضاري وبيئة آمنة لأبناء بورفؤاد، والعمل الميداني هو المقياس الحقيقي لجهود الأجهزة التنفيذية، كما أكد على استمرار المتابعة اليومية، وتطوير المرافق بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.