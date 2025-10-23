قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
الرئيس السيسي يتوقف لتحية الجالية المصرية في بروكسل رغم هطول الأمطار
برلمانية: توطين صناعة محطات تحلية المياه فى مصر أصبح أمرا ضروريا
الرئيس السيسي يُسجل كلمة في سجل كبار الزوار بالبرلمان الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في سابقة هي الأولى من نوعها.. رفع كفاءة دورة المياه العامة ببورفؤاد

بهنساوي : نظام أمني متكامل للحماية والمراقبة على مدار 24 ساعة
بهنساوي : نظام أمني متكامل للحماية والمراقبة على مدار 24 ساعة
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد،تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد لتحسين الخدمات العامة سير العمل في تطوير ورفع كفاءة دورة المياه العامة بميدان السادس من اكتوبر في سابقة هي الأولى من نوعها بنطاق مدينة بورفؤاد، يأتي ذلك ضمن جهود أجهزة المدينة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها رفع كفاءة دورات المياه العمومية.



وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن أعمال التطوير  ورفع الكفاءة الشاملة تتضمن أعمال السباكة، وتركيب بلاط وسيراميك جديد، وإضاءة داخلية وخارجية ولوحات إرشادية مضيئة وأعمال ألوميتال ونجارة ونظام متكامل للأمن والمراقبة على مدار 24 ساعة، ويجري تنفيذ التطوير لهذه المباني بشكل حضاري من داخلها وخارجها لتليق بأهالي بورفؤاد، وكذا الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى.

بهنساوي : نظام أمني متكامل للحماية والمراقبة على مدار 24 ساعة

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد سعيه الدائم لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، موضحاً بأن الأجهزة التنفيذية تعمل بكل طاقتها من أجل تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مشددًا على أن التواجد الميداني والتواجد بين المواطنين هو السبيل الحقيقي لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها بشكل فوري وفعّال.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى أن كافة الأجهزة المعنية بالمدينة تعمل على توفير مظهر حضاري وبيئة آمنة لأبناء بورفؤاد، والعمل الميداني هو المقياس الحقيقي لجهود الأجهزة التنفيذية، كما أكد على استمرار المتابعة اليومية، وتطوير المرافق بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

بورفؤاد محافظة بورسعيد دورات المياه اخبار محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الحضري

عصام الحضري يهاجم سهام صالح بكلمات غاضبة.. والإعلامية ترد: صعبان عليا

ترشيحاتنا

القولون

اضبط وزنك.. 3 عادات يومية تحميك من سرطان القولون

الدجاج بالمشروم

طريقة عمل دجاج بالمشروم والكريمة مثل المطاعم

الغدة الدرقية

نوع خضار غير متوقع يحسن الغدة الدرقية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد