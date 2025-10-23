تموين بورسعيد يوجه ضربة جديدة للفاسدين.. ضبط مكسرات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، حملة مكبرة في إطار حرص محافظة بورسعيد على حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق، واستمرارًا لحملات المتابعة الميدانية المكثفة على السلع الغذائية بمختلف الأحياء.

و أسفرت الحملة عن ضبط كمية من المكسرات المتنوعة داخل أحد المحال التجارية بدون أي بيانات تدل على المصدر أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما تبين من الفحص المبدئي ظهور آثار التلف والتزنيخ ووجود حشرات دقيقة داخل الكمية المضبوطة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المواطنين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وشدد مدير مديرية التموين بمحافظة بورسعيد على استمرار حملاتها اليومية ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يعرض السلع الغذائية للتلف، بهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل الأسواق والحفاظ على الأمن الغذائي بالمحافظة.