وائل جمعة: عامل السن أثّر على محمد صلاح.. والمدرب لم يمنحه حقه

وجه وائل جمعة، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، بعد تراجع مستواه الفني خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة آرني سلوت يتحمل جزءًا من المسئولية.

وقال جمعة، في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس»، إن سلوت لم يمنح محمد صلاح التقدير الكافي الذي يستحقه داخل الفريق، مضيفًا:«آرني سلوت كان لازم يعطي محمد صلاح قيمته، فهو متواجد في الدوري الإنجليزي منذ 8 سنوات، وكان أفضل لاعب فيه، وصاحب الفضل الأكبر في انتصارات ليفربول خلال السنوات الماضية».

وأوضح جمعة أن المدرب الهولندي مطالب بدعم صلاح في الفترة التي يشهد فيها تراجعًا بالمستوى، قائلاً:«صلاح وصل لمرحلة من النضج والخبرة لا يحتاج فيها من يوقظه، لكن على المدرب أن يساعده ويعرف كيف يوظفه داخل الملعب عندما يتراجع مستواه».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن عامل السن أصبح مؤثرًا على أداء محمد صلاح، خاصة في مركز الجناح الذي يتطلب مجهودًا بدنيًا عاليًا وسرعات كبيرة، مضيفًا أن صلاح يحتاج إلى تغيير أسلوب لعبه مثلما فعل نجوم كبار في مسيرتهم.

وقال جمعة:«كريستيانو رونالدو عندما بلغ الثلاثين انتقل من الجناح إلى مركز المهاجم الصريح بعد أن شعر بتراجع سرعته، ومحمد صلاح يمتلك نفس القدرة، ويمكنه اللعب كمهاجم ثانٍ أو تحت رأس الحربة مثلما يفعل ميسي».

واختتم وائل جمعة تصريحاته «المدرب الحالي يظلم محمد صلاح، وساهم بشكل كبير في تراجع مستواه».