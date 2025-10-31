أول ظهور لـ محمد صلاح على مواقع التواصل بعد الاختفاء

نشر محمد صلاح لأول مرة منذ الأزمة الأخيرة صورة له عبر ستوري حسابه على إنستجرام، حيث ظهر أثناء تدريباته في الجيم استعدادًا لمباراة ليفربول المقبلة ضد أستون فيلا يوم السبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



وكانت اشتعلت حالة من الغضب العارم بين جماهير ليفربول عقب الخسارة المفاجئة أمام برينتفورد بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة عميقت أزمات الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.



عقب المباراة، غزت موجة من الانتقادات الحادة منصات التواصل الاجتماعي، حيث صبت جماهير ليفربول جام غضبها على المدرب أرني سلوت، واعتبرته المسؤول الأول عن تراجع أداء الفريق.

وكتب أحد المشجعين عبر منصة «إكس»: "نؤمن بمحمد صلاح، لقد كان دائماً معنا وأثبت أنه الأفضل في إنجلترا. لا تقلق يا صلاح، سيتم طرد سلوت قريباً وستعود لقيادة ليفربول كما كنت."

وطالب آخرون بعودة المدرب الألماني يورجن كلوب إلى مقعد القيادة، معتبرين أن شخصية كلوب وحماسه كانا العامل الأبرز في نجاحات الفريق السابقة، في حين أكد بعض المشجعين أن سلوت «لم ينجح في فرض هوية تكتيكية واضحة» على الريدز منذ توليه المسؤولية.