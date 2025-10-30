قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي غدًا.. موعد صلاة الجمعة في المحافظات
ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة
سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.. ماذا يحدث؟

صلاح وسلوت
صلاح وسلوت
أحمد أيمن

يبدو أن الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت كبيرة لعشاق كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بنجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع مدرب الفريق أرني سلوت.

بدأت التقارير الإعلامية تتكهن بإمكانية انتقال الفرعون المصري إلى الدوري السعودي، رغم رفضه العروض السخية التي تلقاها في الفترات السابقة.

جدير بالذكر أن البداية الحالية تعد الأسوأ للفرعون المصري بـ4 أهداف وصناعة 3 أخرى خلال أول 9 مباريات.

رغم تراجع مستواه، يظل محمد صلاح أبرز مساهمي ليفربول التهديفيين هذا الموسم، متساويًا مع هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو بـ7 مساهمات تهديفية لكل منهم، متفوقًا على دومينيك سوبوسلاي وفيديريكو كييزا، ما يؤكد أهميته للفريق حتى في الأوقات الصعبة.

أزمة محمد صلاح في ليفربول 

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد دخل في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا. 

وقد أثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

جاء ذلك قبل تألقه في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد، حيث سجل محمد صلاح، هدف تقليص الفارق لـ الريدز، في الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 3-2.

تعرض الريدز لخسارة جديدة، أمس الأربعاء، في كأس "كاراباو" وخرج من دور الـ16 بعدما تلقى هزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت غياب صلاح الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

بحسب بعض المصادر الرياضية، فإن العرض المقدم من الدوري السعودي لمصلحة محمد صلاح لا يزال قيد التداول. هذا العرض يتضمن راتباً قدره 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل دور سفير للسياحة السعودية وحق ملكية جزئية في أحد الأندية مستقبلاً. 

هذه الامتيازات تشبه تلك التي حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى نادي النصر.

على الرغم من توقيع صلاح عقداً جديداً مع ليفربول في الصيف المنصرم، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي، إلا أن الأداء العام للفريق والتقلبات الفنية قد أظهرت أن صلاح يمر بفترة صعبة. ومع تراجع مستواه، باتت العروض والتكهنات بالرحيل تزداد وضوحاً في الأفق.

تشير المصادر القريبة من صلاح إلى أنه لا يستبعد فكرة خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط، حيث يسعى لتمثيل المنطقة العربية على الساحة العالمية لكرة القدم. وكما هو معروف، فإن انتقالات اللاعبين تتأثر بعوامل مختلفة، ومن الواضح أن هذه الفكرة تسيطر على تفكيره في الفترة الحالية.

حسب التقارير، فإن المحادثات لا تزال قائمة والعرض السعودي جاهز في أي لحظة، خاصة إذا قرر ليفربول فتح الباب أمام رحيل صلاح.

محمد صلاح أزمة محمد صلاح أرني سلوت ليفربول مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد اللمسات النهائية لأعمال التطوير والتجميل استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

صورة موضوعية

دورة تدريبية للتوعية بمرض نقص المناعة البشرية في البحر الأحمر

مكتبة دمنهور العامة

مجمع إعلام البحيرة ينظم ندوة تعريفية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد