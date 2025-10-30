مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي.. ماذا يحدث؟

يبدو أن الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت كبيرة لعشاق كرة القدم، خاصة فيما يتعلق بنجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع مدرب الفريق أرني سلوت.

بدأت التقارير الإعلامية تتكهن بإمكانية انتقال الفرعون المصري إلى الدوري السعودي، رغم رفضه العروض السخية التي تلقاها في الفترات السابقة.

جدير بالذكر أن البداية الحالية تعد الأسوأ للفرعون المصري بـ4 أهداف وصناعة 3 أخرى خلال أول 9 مباريات.

رغم تراجع مستواه، يظل محمد صلاح أبرز مساهمي ليفربول التهديفيين هذا الموسم، متساويًا مع هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو بـ7 مساهمات تهديفية لكل منهم، متفوقًا على دومينيك سوبوسلاي وفيديريكو كييزا، ما يؤكد أهميته للفريق حتى في الأوقات الصعبة.

أزمة محمد صلاح في ليفربول

جدير بالذكر أن محمد صلاح، قد دخل في مشادة مع مدرب الفريق آرني سلوت بعد قرار الأخير بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق ضد آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقد أثار هذا التصرف الكثير من الجدل، خاصة وأن صلاح شارك لمدة 16 دقيقة فقط في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 5-1.

جاء ذلك قبل تألقه في مباراة ليفربول الأخيرة أمام برينتفورد، حيث سجل محمد صلاح، هدف تقليص الفارق لـ الريدز، في الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة 3-2.

تعرض الريدز لخسارة جديدة، أمس الأربعاء، في كأس "كاراباو" وخرج من دور الـ16 بعدما تلقى هزيمة من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت غياب صلاح الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء.

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

بحسب بعض المصادر الرياضية، فإن العرض المقدم من الدوري السعودي لمصلحة محمد صلاح لا يزال قيد التداول. هذا العرض يتضمن راتباً قدره 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل دور سفير للسياحة السعودية وحق ملكية جزئية في أحد الأندية مستقبلاً.

هذه الامتيازات تشبه تلك التي حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى نادي النصر.

على الرغم من توقيع صلاح عقداً جديداً مع ليفربول في الصيف المنصرم، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي، إلا أن الأداء العام للفريق والتقلبات الفنية قد أظهرت أن صلاح يمر بفترة صعبة. ومع تراجع مستواه، باتت العروض والتكهنات بالرحيل تزداد وضوحاً في الأفق.

تشير المصادر القريبة من صلاح إلى أنه لا يستبعد فكرة خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط، حيث يسعى لتمثيل المنطقة العربية على الساحة العالمية لكرة القدم. وكما هو معروف، فإن انتقالات اللاعبين تتأثر بعوامل مختلفة، ومن الواضح أن هذه الفكرة تسيطر على تفكيره في الفترة الحالية.

حسب التقارير، فإن المحادثات لا تزال قائمة والعرض السعودي جاهز في أي لحظة، خاصة إذا قرر ليفربول فتح الباب أمام رحيل صلاح.