أحمد عيد عبد الملك: فيريرا كان لازم يرحل قبل التوقف.. وصعب تغييره الآن

كشف أحمد عيد، لاعب الزمالك السابق، عن رأيه في المدير الفني الحالي للفريق، البلجيكي يانيك فيريرا، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يتم تغيير الجهاز الفني قبل فترة التوقف الماضية من أجل إتاحة الفرصة أمام مدرب جديد للاستعداد بشكل أفضل.

وقال أحمد عيد خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "أنا قلت رأيي من بدري في المدير الفني، وكان لازم يتم تغييره قبل فترة التوقف، علشان النادي كان ممكن يستفيد من الوقت ده، خصوصًا قبل خوض مباراتي إفريقيا بمدرب جديد".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "في الوقت الحالي من الصعب رحيله، لأن الفريق عنده ارتباطات مهمة في الدوري والسوبر المحلي".



واختتم أحمد عيد تصريحاته قائلًا: "بعد السوبر ممكن نشوف وضع الفريق ومصير المدير الفني بشكل أوضح".