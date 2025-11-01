من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بضيوف مصر من قادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” قائلًا: “من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سوياً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة”.

عبقرية القدامى وإبداع المعاصرون

وأضاف الرئيس السيسي: “أن المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، و يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا ، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة ، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب”.

واختتم قائلا: “أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر”.