الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا

عرضت فضائية إكسترا نيوز ، خبرا عاجلا حيث قال الرئيس السيسي: من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار لنشهد سويا افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف الرئيس السيسي، المتحف المصري الكبير يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر.

وأكد الرئيس السيسي، على أن المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب.

واسترسل الرئيس السيسي: أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر.