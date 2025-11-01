قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

راجي الإتربي: مشاركة يابانية غير مسبوقة في افتتاح المتحف المصري الكبير

علي صالح

في إطار العلاقات الإستراتيجية المتنامية بين القاهرة وطوكيو، أشاد السفير المصري في اليابان راجي الإتربي بمستوى المشاركة اليابانية غير المسبوق في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُعد أضخم مشروع ثقافي في العالم. 

وأوضح أن اليابان ستشارك في الحفل بأربعة وفود رفيعة المستوى تمثل القصر الإمبراطوري والحكومة ومحافظة طوكيو ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ومكانة اليابان كشريك تنموي رئيسي لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإتربي مع أَيانو كونيميتسو، وزيرة الدولة اليابانية للشؤون الخارجية، التي عبّرت عن تطلعها لزيارة القاهرة كمبعوثة خاصة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للمشاركة في الحفل الرسمي لافتتاح المتحف، ناقلةً تحيات القيادة اليابانية وتقديرها للعلاقات التاريخية مع مصر. 

وأكدت الوزيرة أن زيارتها المرتقبة إلى القاهرة ستكون أول زيارة خارجية لها منذ توليها المنصب، في دلالة رمزية على أهمية مصر لدى اليابان.

من جانبه، شدّد السفير الإتربي على أن هذا الحضور الرفيع من الجانب الياباني يعبّر عن العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، لافتًا إلى تطلع القاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية كبرى فتحت آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة اليابانية منها. 

وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، ما يمثل فرصة ذهبية أمام الشركات اليابانية الراغبة في التوسع عالميًا.

كما تناول الاجتماع القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث ثمّنت الوزيرة اليابانية الدور المصري المحوري في وقف إطلاق النار وجهود إعادة الإعمار، مؤكدة تقدير طوكيو للدبلوماسية المصرية النشطة في دعم الاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، دعا السفير الإتربي إلى مشاركة يابانية فاعلة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في مصر حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وهو ما لاقى ترحيبًا من الوزيرة التي أكدت رغبة بلادها في الإسهام الفعّال في تلك الجهود الإنسانية.

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد السفير الإتربي أن الشراكة المصرية اليابانية ليست وليدة اليوم، بل تمتد لعقود طويلة من التعاون الثقافي والتنموي. 

وأضاف أن الشعب الياباني يكنّ احترامًا بالغًا للحضارة المصرية العريقة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من السياح اليابانيين على زيارة المعالم التاريخية المصرية.

وأوضح أن التعاون بين الجانبين يتجاوز التمويل إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا، خاصة في مجالات إدارة المتاحف، والتدريب، وبناء القدرات البشرية. 

وختم حديثه بالتأكيد على أن هذا التعاون الثقافي بين مصر واليابان يمثل نموذجًا فريدًا في العلاقات الدولية، إذ يجمع بين القيم الحضارية المشتركة والرؤية الإنسانية المتبادلة، ليصبح شاهدًا حيًا على التقاء حضارتين عظميين: مصر واليابان، في مشروع يجسد قوة الثقافة كجسر للتنمية والسلام.

