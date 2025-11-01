قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كبار دبلوماسيي ألمانيا والأردن وبريطانيا يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان

محمد على

دعا وزراء خارجية ألمانيا والأردن والمملكة المتحدة اليوم السبت إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب بالسودان، ووصفوا الوضع هناك بعبارات صارخة ومروعة بعد أن سيطرت قوة شبه عسكرية على آخر مدينة رئيسية في منطقة دارفور بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

حذّر مسؤولون من الأمم المتحدة من أن مقاتلي قوات الدعم السريع اجتاحوا مدينة الفاشر في دارفور، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 450 شخصًا في أحد المستشفيات، وارتكابهم عمليات قتل عرقية استهدفت المدنيين، بالإضافة إلى اعتداءات جنسية. 

وبينما نفت قوات الدعم السريع قتل أي شخص في المستشفى، فإن صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُقدم لمحات عما يبدو أنه مذبحة جماعية تجري في المدينة.

وفي قمة حوار المنامة للأمن في البحرين، تحدثت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر، السبت، بكلمات قاتمة عن الأحداث في الفاشر، حيث سيطرت قوات المتمردين على المدينة.

قال كوبر "كما حقق مزيج من القيادة والتعاون الدولي تقدما في غزة، فإنه يفشل حاليا بشكل فادح في التعامل مع الأزمة الإنسانية والصراع المدمر في السودان، لأن التقارير الواردة من دارفور في الأيام الأخيرة تضمنت فظائع مروعة حقًا".

إعدامات جماعية وتجويع واستخدام مدمر للاغتصاب كسلاح حرب، وتتحمل النساء والأطفال وطأة أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين. 

أُهمل هذا الصراع المروع لفترة طويلة، بينما ازدادت المعاناة.

أضافت أن "أي قدر من المساعدات لا يمكن أن يحل أزمة بهذا الحجم إلا بعد أن تصمت المدافع".

وأعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول عن قلقه إزاء ما قاله كوبر، حيث انتقد قوات الدعم السريع بشكل مباشر بسبب عنفها في الفاشر.

وقال واديفول "إن الوضع في السودان كارثي بكل تأكيد".

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن السودان لم يحظَ بالاهتمام الذي يستحقه، وإنه يشهد أزمة إنسانية .

وأضاف "يتعين علينا أن نوقف ذلك".

