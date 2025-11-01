هاني فرحات عن المتحف الكبير: العالم يشهد اليوم ميلاد صرح يليق بمصر

أعرب المايسترو هاني فرحات عن فخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن العالم يشهد اليوم ميلاد صرح يليق بعظمة مصر وتاريخها.

وقال فرحات، عبر حسابه على منصة X: "اليوم يشهد العالم ميلاد صرحٍ يليق بعظمة مصر وتاريخها، افتتاح المتحف المصرى الكبير هو لحظة فخر لكل مصري، وجسرٌ بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق للحضارة المصرية".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

ومن المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (79) وفدًا رسميًا، بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، ما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويقع المتحف المصري الكبير (GEM) على مقربة من أهرامات الجيزة، ويمتد على مساحة 500 ألف متر مربع - أي ضعف مساحة متحف اللوفر الفرنسي - مما يجعله تحفة معمارية وثقافية استثنائية على مستوى العالم.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطى التاريخ المصرى، من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر الرومانى، ومن أبرز المعروضات تمثال رمسيس الثانى الضخم الذى يبلغ ارتفاعه 12 مترا ووزنه 84 طنا .