العاملين بالمالية: المتحف المصري الكبير الإنجاز الأضخم في القرن 21

أكد النائب عادل عبد الفضيل، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، بحضور نحو 60 شخصية عالمية من ملوك وملكات ورؤساء جمهوريات وحكومات، وهو حضور غير مسبوق لأي متحف فى التاريخ الحديث، يُعد إنجازًا تاريخيًا وحضاريًا هو الأضخم من نوعه في القرن الحادي والعشرين، ويُمثل نقطة تحول كبرى في كيفية تقديم وعرض الحضارة المصرية للعالم.

وقال إن افتتاح المتحف المصري الكبير، يعتبر أهم حدث سياحي يقدم تاريخ وحضارة مصر للعالم، بل هو نقطة تحول في خريطة السياحة العالمية ،ويجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعكس في الوقت ذاته جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في صون التراث الإنساني وتوظيفه كقوة ناعمة لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن أنه كمقصد ثقافي وسياحي لا مثيل له في الشرق الأوسط.

وأوضح أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن المتحف المصري الكبير سوف يجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وسيكون بوابة جديدة للترويج لمصر عالميًا، ويعزز من مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية رائدة في المنطقة والعالم، مما سينعكس بشكل مباشر على الدخل القومى وينعش الاقتصاد المصرى، فضلا عن أن أكثر من 500 محطة تلفزيونية حول العالم سوف تنقل هذا الحدث مباشرة، ويتردد اسم مصر فى جميع صحف العالم، وتعتبر هذه الدعاية الإيجابية لم يكن يمكن تحقيقها حتى لو أنفقنا ملايين الدولارات، ليظهر للعالم أن مصر بلد الأمن والأمان والثقافة والحضارة.

واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، تصريحاته بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلا إن مصر علي أعتاب أن تتحول إلي مركز إقليمي متميز للسياحة في الشرق الأوسط خلال سنوات قليلة، ويمثل المتحف حدث تاريخي متفرد يعكس عظمة مصر وحضارتها، ولبنة في صرح السياحة العملاق المنتظر ، فضلا عن أن احتفالية الافتتاح تجعل مصر محطا لأنظار المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الهائلة لبلد يتجه إلي كل هذا التقدم والازدهار.