قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إن بي سي الأمريكية: كنوز الملك توت عنخ آمون تجتمع أخيرًا تحت سقف المتحف المصري الكبير

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
القسم الخارجي

في مشهد طال انتظاره لأكثر من مئة عام، تستعد مصر لافتتاح أضخم قاعات العرض داخل المتحف المصري الكبير في الجيزة، المخصصة لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون، التي تعرض للمرة الأولى مجتمعة في مكان واحد منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، بحسب تقرير نشرته صحيفة إن بي سي الأمريكية.

ويضم المعرض أكثر من 5,300 قطعة أثرية من مقتنيات الفرعون الذهبي، من بينها قناع الموت الشهير والحلي والملابس الملكية ودروعه النادرة، في تحفة معمارية تمتد على مساحة تعادل 80 ملعب كرة قدم، على بعد ميل واحد فقط من أهرامات الجيزة.

معرض لا مثيل له في العالم

وقال المدير العام للمتحف، الدكتور حسين كمال، في تصريحات لشبكة NBC الأمريكية، إن ما سيشهده الزوار يوم السبت “لحظة تاريخية بكل المقاييس”، موضحًا أنها المرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة التي تجمع فيها جميع مقتنيات الملك الطفل في مكان واحد.

وأضاف كمال أن فريقًا يضم نحو 150 مرممًا عمل منذ عام 2017 على ترميم كل قطعة بعناية فائقة، مشيرًا إلى أن بعض القطع، مثل درع توت عنخ آمون المصنوع من النسيج والجلد، تعد “فريدة من نوعها في تاريخ الحضارة المصرية القديمة”.

رحلة طويلة من وادي الملوك إلى الجيزة

وتعود قصة تلك الكنوز إلى نوفمبر عام 1922، حين اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر، في واحدة من أهم الاكتشافات الأثرية في التاريخ، حيث وُجدت المقبرة شبه مكتملة، ولم تمتد إليها يد اللصوص.

ومنذ ذلك الحين، تنقلت مقتنيات المقبرة بين المخازن والمتاحف، إلى أن استقر الرأي على نقلها بالكامل إلى المتحف المصري الكبير، لتعرض في جناحين مخصصين يرويان قصة حياة الملك الطفل، الذي تولى الحكم وهو في التاسعة من عمره، وتوفي بعد عشر سنوات إثر معاناة من أمراض وراثية ومشكلات في العظام والدورة الدموية.

تحفة معمارية تحاكي الحضارة

ويعد المتحف المصري الكبير الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، إذ يمتد على مساحة 117 فدانًا، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي عصور التاريخ المصري من ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني.

يتوسط المتحف الدرج العظيم المكون من ستة طوابق، والذي يتيح للزائر إطلالة مهيبة على الأهرامات، وتحيط به تماثيل ومسلات وسراديب دفن فرعونية تنقل الزائر في رحلة زمنية بين ملوك مصر القديمة.

كما يضم المتحف أيضًا سفينة خوفو الجنائزية، التي يزيد عمرها على 4 آلاف عام، إلى جانب تماثيل حتشبسوت وأخناتون ومجموعات ملكية أخرى تعكس تطور الفكر الديني والفني في مصر القديمة.

توت عنخ آمون المتحف المصري الكبير إن بي سي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

فرانس 24

فرنسا تحتفي بالحدث التاريخي.. ونقل مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع الأمريكي

تصعيد جديد بين واشنطن وبكين.. وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تحركات الصين البحرية ونظيره يرد

توت عنخ آمون

إن بي سي الأمريكية: كنوز الملك توت عنخ آمون تجتمع أخيرًا تحت سقف المتحف المصري الكبير

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد