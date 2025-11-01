مصطفى الفقي: المتحف الكبير شهادة حق في ضمير الأمة المصرية في مرحلة دقيقة من تاريخها

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن المتحف المصري الكبير يمثل شهادة حق في ضمير الأمة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، ويُعد علامة مضيئة في مسيرة الحضارة التي ننتمي إليها جميعًا.

وقال الدكتور مصطفى الفقي- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- "تحية لرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكل من أسهم في إنجاز هذا العمل التاريخي الضخم، ليكون مصدرًا للرؤية وملتقى للعالم أجمع، يُجسد ما يحققه المصريون اليوم من إنجازات رائدة".

ونوّه إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، الأول من نوفمبر 2025، يأتي متزامنًا مع ذكرى افتتاح قناة السويس في 17 نوفمبر عام 1869، التي دُعي إليها آنذاك قادة وزعماء ورؤساء العالم، مضيفًا: "وها نحن اليوم، بالعبقرية المصرية ذاتها، نعيد افتتاحًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى قناة السويس والسد العالي".

وأبرز أن إنجاز هذا المتحف العالمي يؤكد التميز المصري الممتد منذ العصور الفرعونية حتى اليوم، وهو إشارة إلى عبقرية المصري التي لا تزال حاضرة حتى الآن؛ إذ خلّد تاريخه وأثبت أنه إنسان متحضر فاعل مؤثر، يدرك قيمة العلم والمعرفة، ويؤمن بالحضارة والفكر.

ولفت إلى أن مصر صدّرت أغلى ما تملك- وهو منتجها الثقافي- إلى المنطقتين العربية والإفريقية، بل وإلى العالم الإسلامي بأسره، لتظل دائمًا مصدر إشعاع في كل الأزمنة والظروف.

ورأى المفكر السياسي، أن "كثيرًا من شعوب العالم تحفر لتستخرج الزيت أو المياه، أما المصريون فإنهم يحفرون ليجدوا الحضارة تطل عليهم من أرضهم الطيبة".

واختتم الدكتور مصطفى الفقي، قائلاً إن المتحف المصري الكبير عمل ضخم يؤكد مكانة مصر على الخريطة العالمية للحضارة والثقافة، فهي ملتقى الثقافات، ومجمع الديانات، ومركز الحضارات.