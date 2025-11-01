أحمد حلمى يحتفل بالمتحف المصري بشخصيات من أفلامه

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره ومتابعيه عددا من الصور من شخصيات أعماله الفنية التي قدمها بالسينما المصرية، وذلك على طريقة الذكاء الاصطناعي والذي ظهر من خلالها يرتدي الزي الفرعوني بشخصيات متعددة، ليشارك في التريند المنتشر.

ونشر «حلمي» صورة من شخصيات أعماله الفنية الشهيرة عبر «فيسبوك» وابرزهم فليم "اكس لارج" وفيلم "كده رضا" وفيلم "صايع بحر" وعدد كبير من شخصيات افلامه .

أحمد حلمي: فخور بمشاركتي في تجربة الواقع المدمج بالمتحف المصري الكبير.

كشف الفنان أحمد حلمي، عن تفاصيل مشاركته في مشروع المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه اليوم السبت 1 نوفمبر، حيث سيكون من المشاركين بالأداء الصوتي بتجربة الواقع المدمج الجديدة للزوار.

وكتب أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «شرفت أن أكون جزءا من مشروع المتحف المصري الكبير، شاركت بصوتي في تجربة الواقع المدمج الجديدة اللي بتخلي الزوار يعيشوا التاريخ بشكل عمرهم ما شافوه قبل كده».

وأضاف: «المتحف ده مش مجرد مكان بيعرض آثار، ده حكاية بلد عمرها آلاف السنين، وبيحكيها كل حجر وكل تمثال، فخور إني كنت صوت من الأصوات اللي بتنقل الحكاية دي للعالم تحيا مصر».