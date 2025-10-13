قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أحمد حلمي: قمة شرم الشيخ للسلام علامة فارقة تؤكد قدرة مصر على قيادة المنطقة نحو مستقبل أفضل

أحمد حلمي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية
أحمد حلمي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

قال المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، إن قمة شرم الشيخ للسلام التي انعقدت اليوم تمثل لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الشرق الأوسط، مشيدًا بالدور المحوري الذي لعبته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد حلمي، في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت رسالة أمل لكل شعوب المنطقة، حيث أكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار، ويضع حداً لمعاناة شعوب المنطقة التي أنهكتها الصراعات المستمرة.

وأضاف أن مصر استعرضت من خلال هذه القمة دورها التاريخي الذي بدأ مع زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس عام 1977، وأكدت استمرارها في التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي مبني على العدالة والمساواة، خاصة في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

وأشار حلمي إلى أن القمة أكدت مكانة مصر العالمية والإقليمية، حيث أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقائد المصري عبد الفتاح السيسي ووصفه بالقائد القوي وصاحب الرؤية الواضحة، مما يعكس التقدير الدولي المتزايد لمصر ودورها في صنع السلام.

وشدد القيادي في الجبهة الوطنية على أهمية توقيع الوثيقة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تمثل نقطة تحول كبيرة تعيد الاعتبار لفكرة الحل العربي، وتضع مصر على رأس الدول التي تصنع التوازن في المنطقة وتجمع القوى المختلفة على طاولة الحوار.

وأكد أن المبادرة المصرية، بدعم شركائها من الولايات المتحدة وتركيا وقطر، لا تقف عند وقف إطلاق النار فقط، بل تتضمن خطة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مما يعكس حرص القاهرة على ضمان حياة كريمة للفلسطينيين.

واختتم أحمد حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن القمة ليست مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل هي تعبير عن عودة مصر إلى موقع الريادة في قضايا السلام والتنمية، وأنها تواصل مسيرتها بثبات نحو شرق أوسط جديد تسوده العدالة والاستقرار، بعيدا عن الحروب والإرهاب.

أحمد حلمي الجبهة الوطنية شرم الشيخ غزة ترامب

