بصحبة والدتها في هوليود.. لي لي أحمد حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور..شاهد

شاركت لي لي حلمي ابنة الفنان أحمد حلمي و الفنانة مني زكي عدة صور جديدة لها، من أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لي لي في الصور بصحبة والدتها الفنانة مني ذكي ونجوم الفن في هوليوود.

وإليكم الصور:

وفي إطار أخر، شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام.



وخطفت منى زكي، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة مرتديه فستان قصير وذو أكمام طويلة باللون الأسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على الالوان الغامقة والرموش السوداء للعيون، واختارت أحمر للشفاه باللون الاحمر ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.