الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
بعثة فرنسية تبدأ أعمال المسح الأثري والترميمات في منطقة الدير الأثرية بالوادي الجديد
التمثيل التجاري المصري في نيودلهي يبحث فرص التعاون والاستثمار مع كبرى شركات النسيج الهندية
طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك.. بعد قليل
اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نجوم الفن والغناء يكشفون كواليس مشاركتهم في ذكرى نصر أكتوبر مع منى الشاذلي

أحمد إبراهيم

يحل عدد من نجوم الفن والغناء ممن شاركوا في حفل ذكرى انتصار أكتوبر، ضيوفًا في حلقة الجمعة المقبلة من برنامج معكم منى الشاذلي على قناة "ON".

وقدم كل من حمزة العيلي وندى موسى وأحمد السلكاوي بطولة مسرحية درامية كانت تنقل المشاعر الملتبسة لدى المصريين قبل أيام من نصر أكتوبر العظيم.

ويقول العيلي إنه يشعر بالفخر للمشاركة في هذا الحدث، حيث أدى دور ضابط في الجيش يحاول بث الأمل في روح المواطنين حتى جاءت لحظة النصر.

فيما يذكر العيلي أنهم أجروا أكثر من ٢٠ بروفة من أجل الوصول إلى أفضل نسخة لتقديمها في الحفل الذي نظمته إدارة الشؤون المعنوية.

أما الفنانة ندى موسى فتؤكد أنها أثناء التحضير للمسرحية سمعت بعض الشهادات من أبطال حقيقيين شاركوا في النصر وقتها شعرت بعزة كبيرة لهذا البلد.

كما يظهر في الحلقة نجوم الغناء الذين أدوا الأغاني الوطنية التي شهدتها الندوة التثقيفية في ذكرى انتصار أكتوبر، ويغني كل من محمد عدوية وهايدي موسى ومينا عطا مقطوعات غنائية وطنية.

ويقول عدوية إنه في كل مرة يشارك في مثل تلك الحفلات الوطنية يشعر أنها إضافة جديدة حدثت له في مشواره الفني.

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

عاصم الغايش رئيس محكمة النقض

رئيس محكمة النقض في زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الزيارة

المدير الإقليمي لمجوعة مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في ضيافة محكمة النقض

بالصور

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

