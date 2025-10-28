إليسا تغازل كريم فهمي بأجواء عيد ميلادها في لبنان

احتفلت النجمة إليسا بعيد ميلادها في أجواء عائلية وفنية مميزة أقيمت في لبنان، حيث شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد السقا، ماجد المصري، ونيكولا معوض.

وأثناء الاحتفالية، أطلقت إليسا تصريحات مرحة وجذبت الأنظار، حيث غازل كريم فهمي قائلة: "انت قمور أوي وبعاكس فيك" في مسلسل ونقابل حبيب ، وسط ضحكات الحاضرين، قبل أن تختم السهرة بغناء تتر مسلسل "ونقابل حبيب" بمشاركة كريم فهمي، ما أضفى على الحفل أجواء مرحة ومميزة.

من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.

الحفل شهد أيضًا تبادل التحايا والموسيقى الحية، مؤكّدًا على قدرة إليسا على جمع الأصدقاء والزملاء في أجواء مليئة بالحب والفن.