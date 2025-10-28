قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الداخلية تغلق باب التقديم لحج القرعة
أسرار من داخل الهرم.. زاهي حواس يروي لحظات الرهبة والخوف في ظلام الفراعنة
عبد العاطي وكبير مستشاري ترامب يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في السودان
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داود يشارك في السباق الرمضاني 2026

الفنان أحمد داود
الفنان أحمد داود
أوركيد سامي

تعاقد النجم أحمد داود على مسلسل موسم رمضان ٢٠٢٦ مع المنتج صادق الصباح والعرض على قناة  mbc، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبا.

يأتي ذلك بعد انتهاء أحمد داود من تصوير فيلمه الكراش كما ينتهي من تصوير باقي مشاهده في إذما استعدادا لتصوير بطولة مسلسله في رمضان.

فيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.
فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى ابو ضيف ، بسنت شوقي، حمزة دياب جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق ، في أول تجربه له خلف الكاميرا ، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزه التميز والابداع في مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، وايضا فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، وأيضًا فاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة في كاس انرجي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 .
ويعد أحدث أعمال أحمد داود هو مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل متكون من 15 حلقة وعرض حصرياً على منصة Watch it.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.
ويذكر أن أحدث أعمال أحمد داود السينمائية هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

احمد داود اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: وسَّع لنا سيدنا النبي أمرَ الحياة لأن الإسلام لكل زمانٍ ومكان وأمرنا بعدم الاختلاف

علي جمعة

علي جمعة: المتطرف يوظف الدين لمصلحته.. ونموذج النبي ﷺ لا يعرف المكر ولا الخداع

الوشم

هل الميكرو بليدين حرام؟.. أمين الإفتاء: جائزة ولا تُشبه الوشم المحرم

بالصور

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد