أحمد داود يشارك في السباق الرمضاني 2026

تعاقد النجم أحمد داود على مسلسل موسم رمضان ٢٠٢٦ مع المنتج صادق الصباح والعرض على قناة mbc، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العمل قريبا.

يأتي ذلك بعد انتهاء أحمد داود من تصوير فيلمه الكراش كما ينتهي من تصوير باقي مشاهده في إذما استعدادا لتصوير بطولة مسلسله في رمضان.

فيلم الكراش بطولة النجم أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

فيلم إذما، بطولة أحمد داود، سلمى ابو ضيف ، بسنت شوقي، حمزة دياب جيسيكا حسام الدين، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق ، في أول تجربه له خلف الكاميرا ، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزه التميز والابداع في مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، وايضا فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، وأيضًا فاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة في كاس انرجي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 .

ويعد أحدث أعمال أحمد داود هو مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 وشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والمسلسل متكون من 15 حلقة وعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد داود السينمائية هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.