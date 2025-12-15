قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق يتفقد مشروعات المرافق الحيويه بمدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
آية الجارحي

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس عبد الرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، خلال زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المرافق الحيوية بالمدينة.

رافقه خلالها المهندس سامي فهمي والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز، والمهندس إيهاب سيف معاون رئيس الجهاز، والمهندس صالح محمد، والمهندس محمد المصري، والمهندس محمد علي، والمهندس أحمد حامد مديري التنفيذ، إلى جانب مديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

 مشروع المدينة التراثية – الجزء الأول شمال البلازا

اوضح رئيس الجهاز ان مساعد نائب رئيس الهيئة استهل الجولة بتفقد مشروع المدينة التراثية – الجزء الأول شمال البلازا، حيث تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع، وشدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالكامل، ووضع جداول زمنية مضغوطة تضمن الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، كما تم التأكيد على استمرار أعمال استكمال طريق (14) طبقًا للجدول الزمني المعتمد، لما له من أهمية في ربط مناطق المشروع وتيسير الحركة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن نسب الإنجاز بالمشروع بلغت 96% بالجزء الأول، ونحو 60% بالجزء الثاني،

أضاف رئيس الجهاز ان مساعد نائب رئيس الهيئة واصل جولته بتفقد محطة الرفع الرئيسية رقم (1)، والتي تُعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 203,040 م³/يوم، ويتم تجميع صرف المدينة من محطات الرفع الفرعية إلى هذه المحطة، ومنها إلى محطة المعالجة بالمنطقة الجنوبية عبر خط طرد بقطر 1000 مم.

وخلال الزيارة، وجّه المهندس عبد الرؤوف الغيطي بضرورة المتابعة الدورية للتشغيل الفعلي للمحطة، والاطمئنان على كفاءة الأنظمة المختلفة، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام للمنظومة.

وأشار رئيس الجهاز الي اكتمال منظومة الصرف الصحي والأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 100%.

كما تفقد مشروع محطة الرفع الرئيسية رقم (3)، التي تخدم منطقة أبراج الداون تاون والمنطقة الشاطئية الغربية،

ووجّه مساعد نائب رئيس الهيئة بتكثيف العمالة والمعدات بالموقع، وتقديم برنامج زمني مكثف ومحدد، مع الالتزام بنهو الأعمال في التوقيتات المحددة، وسرعة توريد مهمات الكهروميكانيك، وضغط معدلات التنفيذ، ووضع خطة عمل واضحة تضمن الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الجهاز ان نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 25%

وفي ختام الجولة أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات القومية، والالتزام بالجداول الزمنية، بما يسهم في استكمال منظومة المرافق ودعم جهود التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة، وتعزيز مكانتها كمدينة متكاملة ومستدامة على ساحل البحر المتوسط.

الدكتور مهندس محمد خلف الله جهاز مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة المهندس سامي فهمي

