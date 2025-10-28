مريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة مريهان حسين بعيد ميلادها في أجواء مليئة بالبهجة والفرح، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير و الأهل و الأصدقاء.

وشارك الحضور الفنانين في تهنئة مريهان وتبادلوا معها أجمل اللحظات، حيث تخلل الاحتفال أجواء مبهجة بالإضافة إلى أجواء موسيقية أضفت مزيداً من الحيوية على الحفل.

وشهدت المناسبة مشاركة عدد من أبرز نجوم الفن.

يذكر أن كشفت الفنانة ميرهان حسين لـ صدى البلد، أسرارا لأول مرة عن دخولها عالم للفن.

قالت ميرهان حسين: دخلت التمثيل بالصدفة لما كنت في برنامج ستار أكاديمي.. من البداية بحب الغناء ولكن حبيت التمثيل والغناء وإن شاء الله في مفاجأة قوية وهي إني بحضر لألبوم".

وخضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة، شاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

تستعد ميرهان حسين خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الشاشة بمجموعة من الأعمال الفنية الجديدة، من أبرزها فيلم "الغربان" الذي يشاركها بطولته الفنان عمرو سعد وفيلم الحارس وألبوم غنائي مفاجأة.