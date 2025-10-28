إليسا تحتفل بعيد ميلادها في لبنان بحضور نجوم الفن

احتفلت النجمة إليسا بعيد ميلادها في لبنان، وسط أجواء مليئة بالمرح والفن، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري واللبناني، أبرزهم أحمد السقا، كريم فهمي، نيكولا معوض، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.

وشهد الحفل مشاركة خاصة من الفنان ماجد المصري الذي غنى مع إليسا، ما أضفى على الاحتفالية أجواءً حماسية ومميزة.

الحفل تميز بتجمع الأصدقاء والزملاء في لحظات مليئة بالضحك والموسيقى، مؤكّدًا مكانة إليسا كواحدة من أبرز نجمات الوطن العربي القادرات على تنظيم احتفالات تجمع بين الفن والود.





من ناحية أخرى كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، مفاجأة خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، وتحدثت عن أنجيلا السيسى والتى عوضتها عن حلم الأمومة وهى مديرة أعمالها وتدير حساباتها البنكية أيضا.

وقالت إليسا : أن أنجيلا كانت إحدى أكبر المعجبات لها، وتتواجد دائما في المطار أو الفندق التي تقيم به إليسا فور وصولها بمصر، وتوطدت علاقتهما عندما مرضت بالسرطان مؤخرا، وقويت علاقتي بأنجيلا لما جالي كانسر، وصلت لبنان وقعدت معايا عند الأطباء، وطول ما أنا بالمستشفى أنجيلا جنبي ما تركتني دقيقة بقيت بشوفها زي بنتي.

