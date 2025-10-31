قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حلمي يكشف عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الفنان أحمد حلمي، عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت 1 نوفمبر.

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": شرفت أن أكون جزءا من مشروع المتحف المصري الكبير، شاركت بصوتي في تجربة الواقع المدمج الجديدة اللي بتخلي الزوار يعيشوا التاريخ بشكل عمرهم ما شافوه قبل كده".

وأكمل :"المتحف ده مش مجرد مكان بيعرض آثار، ده حكاية بلد عمرها آلاف السنين، وبيحكيها كل حجر وكل تمثال، فخور إني كنت صوت من الأصوات اللي بتنقل الحكاية دي للعالم تحيا مصر".

أحمد حلمي يحتفي بالمتحف المصري الكبير

وسبق أن أشاد الفنان أحمد حلمي، بالترتيبات الجارية المتعلقة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير التي ستشهدها مصر أول نوفمبر.

ونشر أحمد حلمي مقطع فيديو للمتحف المصر ي الكبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلق عليه قائلا: تحيا مصر، بعد أكثر من 3 عقود على إعلان فكرته و20 عامًا من أعمال البناء المتواصلة، تستعد مصر أخيرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يوصف بأنه الحدث الثقافي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.

ويعد المتحف، الذي يقع على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم، إذ يجمع تحت سقف واحد أغلب كنوز الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة أمام الجمهور.

ويمتد المتحف على مساحة 90 ألف متر مربع ضمن موقع تبلغ مساحته 50 هكتارًا، أي ما يعادل نحو ستة أضعاف حجم المتحف المصري القديم في ميدان التحرير.

