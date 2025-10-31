قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

غدا.. حجازي متقال يطرح أغنية «مصر بتحلو بينا» بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

حجازي متقال
حجازي متقال

يستعد المطرب حجازى متقال، لطرح أغنية مصر بتحلو بينا، غدا السبت 1 نوفمبر، وذلك بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير. 

أغنية "مصر بتحلو بينا" من كلمات محمد البدري، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع محمد عباس.

أغاني حجازي متقال

في شهر مارس الماضي، طرح حجازي متقال، أغنيته الجديدة "قاع الحياة"، التي كتب كلماتها محمد البدري، ولحنها بنفسه، بينما تولى إسلام غلاب توزيعها.

وكان أكد المطرب حجازي متقال، أن الأكل في الصعيد له طعم ومذاق خاص غير طبيعي، مشيرا إلى أنه أعشق الطواجن والعيش الشمسي، والذي يتم وضعه في الفرن بعد ذلك.

وقال حجازي متقال، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية مي البحيري، أن تناول الطعام في الصعيد يكون على “الطبلية”، وهي من العادات والتقاليد التي تربى عليها أهل الصعيد، وتعطي المعنى الصحيح لمفهوم الأسرة.

طقوس مميزة

وتابع المطرب حجازي متقال، أن الأفراح في الصعيد تستمر لمدة 7 ليالي كاملة، مؤكدا أن هناك طقوس مميزة تتم خلال تلك الأفراح.

رجل الصعيد 

قال المطرب الشعبي حجازي متقال، إن "الرجل في الصعيد، يمكن أن يضع الوشم على أي مكان في جسمه، مشيرا إلى أنه رسم وشما على شكل والدته على يديه، لأنها عشقه في الدنيا".

وأضاف حجازي متقال: "والدتي خيرة وتجامل أي شخص، وتدعم وتساند الجميع".

ذكريات خاصة

وتابع حجازي متقال: “وضعت وشم بأسم والدي أيضا، وبأسماء أبنائي، وعدد من الأوشمة الأخرى لذكريات خاصة”.

حجازي متقال أغاني حجازي متقال المتحف المصرى الكبير افتتاح المتحف المصرى الكبير

