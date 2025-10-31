قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أنت حذاء .. مصطفى كامل يوجه رسالة حادة لهؤلاء لسبب صادم

باسنتي ناجي

وجه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل  رسالة حادة لبعض الأشخاص الذين  وجهوا بعض التهم لأعضاء مجلس إدارة “المهن الموسيقية”.

وكتب مصطفي كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رغم ظروفي المرضيه كان لازم أعمل الڤيديو ده إلي كل المشبوهين والمرتزقه .. موعدنا قريب بإذن الله أمام أجهزة الدوله والقضاء  وألعب بالكمبيوتر أكتر ،طب ماأنت ياقذر سمعتني ١٠٠ مره في معظم البث المباشر علي مدي ٣ سنوات وأنا بقول أن المجلس اللي معايا أشرف وأنزه مجلس وقلت بلساني ممكن جداً يكون فينا ناس أداءها ١٠٠٪؜ وناس تانيه ٨٠٪؜ وناس كذا . واللي هانثبت عليه حاجه أنا أول الناس بيني وبينه القانون والمحاسبه ..محدش كبير علي الحساب أياً كان مين"

أكمل :"والخائن والمعاون لكم لن يكون له مكان معي ولن ينال شرف وضع أسمه بجانب أسمي وأسماء الشرفاء الذين عاونوني في الوصول إلي قمة النجاح التي وصلنا إليها بفضل الله وفضل الإداره الجيده وجهد المخلصين ،ياحرامي ياعبيط أنت واللي معاك طب كنتم نزلتوا ال AI ساعتها هههههههههه او من ٣ سنين لكن دلوقتي أزاي ؟؟؟ وأنت بالنسبه لي حذاء ألقيت به في القمامه ولم ألبسه في قدمي منذ ٣ سنوات . وأنا لا بقعد علي مقاهي ولا تجمعات . قعدتي أصبحت مع زملائي المقربين بالمجلس فقط ".

وتابع :"ولو انت فاهم انك عمال تفتح الصفحه وتقفلها ولم يتم رصدك تبقي عبيط ههههههه  ،التهم والجرائم اللي أنت والعصابه عاملينها دي لما الأوباش اللي زيك بيدخلوا السجون والزنازين بتلاقي أهاليهم بيبوسوا الأحذيه علشان يتم العفو عنهم . لكن أنا ورب أولادي لو جالي مين ماهاأتنازل عن أنك تمسح بلاط الزنازين والصبر طيب ،ورب الكعبه هاتتجابوا واحد واحد البلد مش سايبه ياولاد الحرام".

وأضاف:"وأخيراً : مصطفي كامل هو من ضم المجلس كله علي بعضه لمدة ٣ سنوات كامله ولو كنت أحببت الفتنه فعندي مليون دليل علي أن النفوس كانت غير متصالحه من الكثيرين تجاه بعضهم البعض ولكني تعمدت أن أحافظ علي الكيان وكتمت بداخلي كل ما يمكن أن يشعل النيران حتي نتجانس ونصنع ماصنعناه . وللأمانه كان هدفي الأسمي أن أحرق قلوبكم بترابطنا .. ووقت الجد …. عندي الكثير جداً جداً جداً ،و حتي عندما سمعت كلام عني شخصياً الفتره الماضيه من بعض أعضاء المجلس لم أهتم وقلتها علناً .. لن ألتفت للمهاترات لأن هدفي هو المحافظه علي النجاح الذي صنعته ولن أجبر أحداً علي الحب والوفاء لشخصي وصفتي . فقط أطالب الجميع بالعمل من أجل الحفاظ علي هذا الكيان العظيم حتي الآن . الحبيب سيظل حبيبي . والزميل فقط سيظل زميلاً له مني الإحترام ولي عنده الإحترام المتبادل والعمل الجاد".

وأختتم:"ياولد ياحقير .. أنا بواجه أي حد وقادر بإذن الله علي المواجهه والتحدي وكل الناس اللي معايا تعرف عني كده . 

مش أنا ياحرامي أنت والديوث اللي ممكن أعرف أن فيه حد حرامي أو بيأكل مال الموسيقيين وأسيبه ،كل زملائي اللي أنت قاصد تعمل الڤيديوهات ال Ai بخصوصهم جزمتهم أشرف منكم ومن أهاليكم اللي ربوكم علي القذاره والرشوه والدياثه ولو لقينا وسطنا منحرف أو حرامي بنشتغل معاه بالقانون علشان محدش تاني هيعرف يسرق . كفايه اللي اتسرق ياديووووووث أنت والعاطل اللي كان عامل فيها صاحب منشأت خدميه".

مصطفى كامل ونجله فتحي يجتمعان فى دويتو لأول مرة

ويذكر أنه أيام ويطرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل إسم "إلى اللقاء" تجمعه بنجله فتحي في أول تعاون يجمع بينهم، وتحمل الأغنية عدد من المفاجئات. 

وطرح مصطفى كامل برومو أغنية "إلى اللقاء" تجمعه بنجله فتحى مصطفى كامل، وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس، ونال البرومو اعجاب الجمهور ويحمل الدويتو عدد من المفاجئات بعد طرحه .

