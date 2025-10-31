قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا
وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة
تعرف على عدد حضور عمومية انتخابات الأهلي
تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ما موقف الأهلي وبيراميدز؟
الجارديان: المتحف المصري الكبير استثمار استراتيجي في السياحة الثقافية
وزير الأوقاف يقرر تكريم مواطن أعاد تثبيت علم دولة بعد سقوطه بطريق المتحف المصري الكبير
الأزهر للفتوى: المتحف المصري الكبير إنجاز ملهم شاهد على عبقرية المصريين عبر العصور
المتحف الكبير طاقة القدر لمسار العائلة المقدسة في جبل الطير بسمالوط
خبراء الضرائب: فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة يحقق عدالة المنافسة
خبير سياحي يطالب بتسجيل المتحف المصري الكبير في موسوعة جينيس
مع افتتاح المتحف المصري.. وزارة الأوقاف تؤكد: حُسن معاملة السائح واجب ديني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مصطفى كامل ونجله فتحي يجتمعان فى دويتو لأول مرة بعنوان "إلى اللقاء"

مصطفى كامل وابنه
مصطفى كامل وابنه
سعيد فراج

أيام ويطرح الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل إسم "إلى اللقاء" تجمعه بنجله فتحي في أول تعاون يجمع بينهم، وتحمل الأغنية عدد من المفاجئات. 

وطرح مصطفى كامل برومو أغنية "إلى اللقاء" تجمعه بنجله فتحى مصطفى كامل، وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع عمرو الخضري وميكس وماستر أمير محروس، ونال البرومو اعجاب الجمهور ويحمل الدويتو عدد من المفاجئات بعد طرحه .

ألبوم مصطفى كامل

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل خمس أغانى من ألبومه الجديد الذى يحمل إسم قولولى مبروك وحققوا نجاح كبير، من ضمنهم أغنية "ناقصة سكر" من كلمات أحمد المالكى وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع وميكس وماستر زووم، وأغنية "دنيا وقلابة" وهى من كلمات مودى نبيل وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وأغنية "حُب مين" وهى من كلماته وألحان منعم وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وإخراج إيهاب عبد اللطيف، وأغنية تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.

كما أنه طرح مؤخرا أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.

مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل ألبوم مصطفى كامل أغاني مصطفى كامل

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

