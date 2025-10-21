مصطفى كامل يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها

وجّه الفنان مصطفى كامل رسالة رومانسية مؤثرة لزوجته هبة فرغلي بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب كامل قائلًا:"تمر بنا الأيام ويمضي قطار العمر، ولا أنسى أصدق وأجمل وأرقى محطات حياتي يوم اللقاء بشريكة الفرح والجرح والنجاح والكفاح، صديقتي وابنتي وحبيبتي وزوجتي هبة فرغلي.

اليوم عيد ميلادها، ولا أملك إلا الدعاء لله أن يحفظها لي ولأولادنا ولحفيدتنا الغالية (غالية)، ويجازيها بقدر ما قدمت لنا جميعًا من عطاء وتضحيات وحب وإخلاص ونقاء، وصنعت منا أسرة تخاف الله وتحمده في السراء والضراء."

وأضاف مازحًا:"وخارج نطاق الدراما بتعمل أكل يا خراااااااابي!"

واختتم رسالته بكلمات مليئة بالحب:

"كل سنة وأنتِ طيبة يا ست الستات، يا تاج رأسي وزينة حياتي

عقبال 100 سنة يا حبيبتي، وأنتِ بخير وصحة وسعادة وستر، وتفضلي منورة حياتنا كلنا.

بحبك يا أغلى وأعز الناس.

مصطفى كامل – 21/10/2025."