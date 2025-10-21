قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته: صديقتي وابنتي وحبيبتي

يارا أمين

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين  بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية مؤثرة، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عبّر فيها عن حبه وامتنانه لشريكة حياته، مؤكدًا أنها كانت دائمًا السند والداعم في كل مراحل حياته.

وكتب كامل في منشوره: “تمر بنا الأيام ويمضي قطار العمر، ولا أنسى أصدق وأجمل وأرقى محطات حياتي يوم اللقاء بشريكة الفرح والجرح والنجاح والكفاح. صديقتي وابنتي وحبيبتي وزوجتي، اليوم عيد ميلادها، ولا أملك إلا الدعاء لله بأن يحفظها لي ولأولادنا ولحفيدتنا الغالية (غالية) ولكل أحبابها، ويجازيها بقدر ما قدمت لنا جميعاً من عطاء وتضحيات وحب وإخلاص ونقاء، وصنعت منا أسرة تخاف الله وتحمده في السراء والضراء.”

وأضاف الفنان قائلاً: “وخارج نطاق الدراما، بتعمل أكل ياخراااااااااااااابي!”

واختتم مصطفى كامل رسالته بكلمات مليئة بالحب قائلاً: “كل سنة وأنتِ طيبة يا ست الستات، يا تاج رأسي وزينة حياتي، عقبال 100 سنة يا حبيبتي وأنتِ بخير وصحة وسعادة وستر، وتفضلي منوّرة حياتنا كلنا. بحبك يا أغلى وأعز الناس".

