تحيا مصر .. أحمد حلمي يحتفي بالمتحف المصري الكبير

اشاد الفنان احمد حلمي ، بالترتيبات الجارية المتعلقة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير التي ستشهدها مصر خلال أيام قليلة.

ونشر أحمد حلمي مقطع فيديو للمتحف المصر ي الكبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليه قائلا: تحيا مصر

بعد أكثر من ثلاثة عقود على إعلان فكرته وعشرين عامًا من أعمال البناء المتواصلة، تستعد مصر أخيرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يوصف بأنه الحدث الثقافي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.

ويعد المتحف، الذي يقع على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم، إذ يجمع تحت سقف واحد أغلب كنوز الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة أمام الجمهور.

ويمتد المتحف على مساحة 90 ألف متر مربع ضمن موقع تبلغ مساحته 50 هكتارًا، أي ما يعادل نحو ستة أضعاف حجم المتحف المصري القديم في ميدان التحرير.