خطوة بخطوة.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
كريم فهمي: أحمد أخويا قدوتي.. وكنا نتشاجر كثيراً في مرحلة الشباب

أوركيد سامي

تحدث الفنان كريم فهمي، في تصريحات تلفزيونية عن علاقته بشقيقه الفنان أحمد فهمي، مؤكدًا أنه يعتبره قدوة له منذ سنوات طويلة، رغم كثرة الخلافات بينهما في مرحلة الشباب.

وقال كريم: “أحمد أخويا قدوتي من زمان، لكن كنا بنتخانق كثيرا في مرحلة الشباب، ومع مرور الوقت، وتحديداً في مرحلة سن العشرين، بقينا أصدقاء مقربين جدًا.”

وأشار كريم فهمي، إلى أن علاقته بشقيقه أصبحت أكثر نضجًا وتفاهمًا بمرور السنوات، موضحًا أن الدعم المتبادل بينهما ساهم في نجاح كلٍ منهما في مشواره الفني.

يذكر أن كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل معاناته النفسية بعد انتهائه من تصوير مسلسل "220 يوم"، مؤكدًا أنه مرّ بفترة صعبة شعر خلالها بالاكتئاب واضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لتجاوز الأزمة.

وقال كريم فهمي ، إن شخصية "أحمد فضل" التي قدّمها في المسلسل كانت معقدة ومليئة بالمشاعر الإنسانية الصعبة، إذ يجسد دور رجل يعاني من ورم ويعيش رحلة علاج مؤلمة مليئة بالخوف والقلق.

وأضاف:  "بعد المسلسل اكتشفت إن الشخصية دي أثرت فيّ جدًا، كنت دايمًا حاسس بالخوف اللي كان عند أحمد فضل، وبعد ما خلصت التصوير دخلت في حالة اكتئاب وبدأت أحس إني محتاج أتكلم مع متخصص."

وأوضح الفنان أنه بالفعل قرر زيارة طبيب نفسي لمساعدته على تجاوز تلك المرحلة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأدوار الصعبة نفسيًا يحتاج وعيًا ودعمًا نفسيًا مستمرًا للفنان.

كما تطرق فهمي خلال اللقاء إلى أزمته الصحية السابقة، مؤكدًا أنه قبل فترة أُصيب بجلطتين في الرئة، وكان يعتقد في البداية أنها أعراض إصابة بفيروس كورونا، لكنه اكتشف فيما بعد أنها جلطة مزدوجة في الرئتين، الأمر الذي أثّر أيضًا على حالته النفسية في تلك الفترة.

واختتم الفنان حديثه قائلًا: "اتعلمت إن الاهتمام بالصحة النفسية مهم زي الجسدية، وإن كل واحد لازم يراجع نفسه وياخد فترات راحة عشان يقدر يكمل.

