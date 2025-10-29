سفير الصين بالقاهرة: الشراكة الاستراتيجية مع مصرعززت الثقة المتبادلة وعمقت التعاون العملي

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج ان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين حققت نتائج مثمرة بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج ، حيث عززت الثقة المتبادلة و عمقت التعاون العلمي ووسعت التنسيق في المحافل الدولية .



وأضاف سفير الصين - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - بمقر سفارة الصين بالقاهرة ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شارك في قمة تيانجين لمنظمة شنغهاي للتعاون في أغسطس الماضي والتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينج الذي اكد علي ضرورة تعزيز المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر ٢٠٣٠ واتخاذ منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في السويس وغيرها من المشروعات الاقتصادي كقاطرة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصادي والتجاري وغيرها .



وأوضح أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لا يعكس فقط التكامل بين البلدين من حيث الموارد والمرحلة التنموية و المزايا الجغرافية بل التطابق التام في الرؤي التنموية الامر لا يخدم الوضع الاقتصادي الراهن في البلدين فحسب بل يشكل نموذجا للتعاون في اطار مبادرة الحزام والطريق في أفريقيا والعالم العربي .



واعرب عن اعتقاده بان التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات مقبل علي مزيد من الفرص بعد إطلاق الخطة الخمسية الخامسة عشر في الصين .



و عن غزة، رحب ليتشيانج بالتوصل الي وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل مما ادي الي تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة .. معربا عن اعتقاده بان الوضع مازال هشا .



وشدد علي ضرورة التوصل الي وقف إطلاق نار شامل ودائم والالتزام بتحقيق حل شامل يؤدي الي الاستقرار و إدخال المساعدات الإنسانية بشكل دائم لانه يواجه حاليا عقبات كثيرة مشيدا بجهود مصر في ادخال المساعدات الإنسانية الي غزة مؤكدا استعداد بكين دعم الجهود للتوصل الي وقف إطلاق النار الدائم ولابد ان يحدد الشعب الفلسطيني مصيره وان تحكم فلسطين من قبل الفلسطينيين .



وشدد علي ضرورة العمل علي إحياء حل الدولتين التي تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام وحل القضية الفلسطينية مشيرا الي دعم بكين لخطة مصر إعادة الاعمار في غزة .



وقال سفير الصين بالقاهرة ، إن الناتج الإجمالي المحلي للصين بلغ ١٣٠ تريليون يوان ومازال يشكل ٣٠ في المائة من الاقتصاد العالمي بينما بلغ النمو الاقتصادي ٥،٥ في المائة وقد ارتفعت مرتبة الصين في مؤشر الابتكار العالمي من ٣٤ عام ٢٠١٢ الي ١٥ عام ٢٠٢٥ .



وأضاف أن الصين نجحت في انتشال ١٠٠ مليون شخص من براثن الفقر ويتم توفير ١٢ مليون فرصة عمل في المدن الصينية سنويا ومن المتوقع ان يبلغ متوسط العمر في الصين ٧٩ عاما.



ولفت الى ان الصين تعد اكبر سوق استهلاكي للسلع واكبر سوق للتجاره الإلكترونية وقد خفضت الرسوم الجمركية الي ٣، ٧ في المائة بينما منحت المعاملة الصفرية للرسوم الجمركية للدول الاقل نموا .