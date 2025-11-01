ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الأقصر تنظّم لقاءً تثقيفيًّا للأطفال بمعبد إسنا الأثري

نظّمت مديرية أوقاف الأقصر لقاءً تثقيفيًّا للأطفال للتعرف على المعالم الأثرية، ضمن مبادرة صحح مفاهيمك من خلال زيارة لمعبد إسنا الأثري، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ووفقًا لتوجيهات قيادات المديرية، وبإشراف المسئولين عن الدعوة والأنشطة التثقيفية.

وجاء اللقاء ضمن جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى تناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة، وترسيخ حق الطفل في الرعاية الشاملة، بما يشمل التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة، إلى جانب الاهتمام بالنشاط البدني والصحة العامة للطفل.

وخلال الزيارة، تعرف الأطفال على أبرز المعالم الأثرية والسياحية لمعبد إسنا، وما تحمله من رموز تاريخية ودينية تعبّر عن أصالة الحضارة المصرية والإسلامية. وأبدى الأطفال سعادتهم بهذه الجولة التثقيفية التي جمعت بين المتعة والمعرفة، وأسهمت في تنمية وعيهم بتاريخ وطنهم المجيد.

وتؤكد مديرية أوقاف الأقصر من خلال هذه الأنشطة حرصها الدائم على غرس القيم الوطنية والدينية في نفوس النشء، وإعداد جيل واعٍ يدرك أهمية الحفاظ على التراث والهوية المصرية.