قيبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف شمال سيناء تنظم زيارة ميدانية لأطفال البرنامج التثقيفي إلى قلعة نخل الأثرية

أوقاف شمال سيناء
أوقاف شمال سيناء
إيمان طلعت

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء زيارة ميدانية لأطفال البرنامج التثقيفي إلى قلعة نخل الأثرية بوسط سيناء، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى النشء.

جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لتؤكد على أهمية تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وحضارة مصر العريقة، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالتراث الوطني.

شهدت الزيارة جولة تعريفية بالقلعة، تخللتها شروحات تربوية وتثقيفية أوضح خلالها المشرفون تاريخ القلعة ودورها عبر العصور، بما يُسهم في تنمية مدارك الأطفال وتعميق فهمهم للتراث الوطني.

وأكد الشيخ محمود مرزوق أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بالبرامج التثقيفية التي تشمل المواقع التاريخية والأثرية، مشيرًا إلى أن الأطفال المشاركين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التعليمية والترفيهية، التي أضافت خبرات معرفية جديدة، وشجعتهم على الاهتمام بالتراث الوطني.

الأوقاف مديرية أوقاف شمال سيناء مبادرة صحح مفاهيمك

