ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف شمال سيناء تنظم زيارة ميدانية لأطفال البرنامج التثقيفي إلى قلعة نخل الأثرية

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء زيارة ميدانية لأطفال البرنامج التثقيفي إلى قلعة نخل الأثرية بوسط سيناء، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى النشء.

جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير؛ لتؤكد على أهمية تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ وحضارة مصر العريقة، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالتراث الوطني.

شهدت الزيارة جولة تعريفية بالقلعة، تخللتها شروحات تربوية وتثقيفية أوضح خلالها المشرفون تاريخ القلعة ودورها عبر العصور، بما يُسهم في تنمية مدارك الأطفال وتعميق فهمهم للتراث الوطني.

وأكد الشيخ محمود مرزوق أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بالبرامج التثقيفية التي تشمل المواقع التاريخية والأثرية، مشيرًا إلى أن الأطفال المشاركين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التعليمية والترفيهية، التي أضافت خبرات معرفية جديدة، وشجعتهم على الاهتمام بالتراث الوطني.