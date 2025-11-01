شيخ الأزهر لرئيس منظمة فرسان مالطا: ضمير العالم الحر انتفض لنصرة غزة في وجه الجرائم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمشيخة الأزهر، صاحبَ السمو الأمير جون دنلاب، رئيس منظمة فرسان مالطا، يرافقه ريكاردو باترنيو دي مونتيكوبو، وزير خارجية منظمة فرسان مالطا.

وأكد شيخ الأزهر، خلال اللقاء، ضرورة ترسيخ التعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، وتكثيف جهودها المشتركة لإنقاذ الأبرياء والمستضعفين، خاصة في ظل التقهقر الأخلاقي والتحديات المعاصرة التي لا تعرف إلا لغة القوة وخطاب الدمار والفوضى الذي يجتاح العالم اليوم، ويدفع ثمنه الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب واللاجئين الذين أُجبروا على ترك أرضهم ومنازلهم.

وشدد شيخ الأزهر على أن معاناة أهل غزة خيرُ شاهدٍ على غطرسة القوة وإهدار كرامة الإنسان على مرأى ومسمع من العالم كله، مشددًا على أن القوة والسلاح لم يعودا قادرين على تجميل صورة المحتل الذي ظهرت صورته الحقيقية، وكشفت زيف ادعاءاته أمام الظهير العالمي الذي طالما استند إليه طوال السنوات الماضية، واليوم انتقل هذا الظهير لدعم المستضعفين في غزة، وخرج الشباب وطلاب الجامعات في كبرى العواصم الأوروبية للتعبير عن تضامنهم وتعاطفهم مع أهل غزة.

من جانبه، أكد رئيس منظمة فرسان مالطا سعادته بلقاء شيخ الأزهر، والتواجد في هذه المؤسسة التاريخية العريقة – الأزهر الشريف – التي تجاوز عمرها الألف عام، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لإرساء قيم العدالة والسلام العالمي، مشيرًا إلى أنهم يتشاركون هذه القيم النبيلة التي يعمل الأزهر على ترويجها ونشرها، وأن لديهم علاقات دبلوماسية مع 115 دولة، ومقارَّ في 50 دولة حول العالم، بهدف تقديم الخدمات للمجتمع ودعم الجهود الإغاثية والصحية، ويبذلون جهودهم بالتعاون مع المنظمات العالمية كالأمم المتحدة، مؤكدًا سعيه لتوطيد العلاقات مع الأزهر وتعزيز التعاون في مجالات مساعدة الفقراء والمرضى، ونشر قيم السلام والحوار والأخوة الإنسانية.