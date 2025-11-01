قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
صحيفة هندية: 5 آلاف قطعة أثرية تكشف لأول مرة في المتحف المصري الكبير
شيخ الأزهر: الأديان لا تتصارع بل تتحاور وتلتقي على إرساء السلام بين البشر
صحة غزة: 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة لا يجدون أدويتهم
صحيفة أذربيجانية: المتحف المصري الكبير تحفة مذهلة تضم أعظم كنوز الحضارة الفرعونية
قنوات وصحف عالمية: العالم يترقب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
ديني

شيخ الأزهر: الأديان لا تتصارع بل تتحاور وتلتقي على إرساء السلام بين البشر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمشيخة الأزهر، المطران إدغار بينيا بارا، وكيل الشؤون العامة بأمانة سر دولة الفاتيكان، يرافقه المطران نيقولاس تفنين، سفير الفاتيكان لدى القاهرة.

وفي بداية اللقاء، نقل المطران إدغار بينيا بارا، تحيات قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية لفضيلة الإمام الأكبر، وتطلعه للقاء فضيلته، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وتطلعات قداسته لاستمرار التَّعاون مع الأزهر الشريف، في نشر رسالة السلام والأخوَّة إلى العالم كله.

وعبَّر وكيل الشؤون العامة بأمانة سر دولة الفاتيكان، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لجهود فضيلته في إرساء قيم السلام العالمي والأخوَّة الإنسانيَّة، مؤكدًا أن وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقَّعها فضيلته مع البابا فرنسيس الراحل في أبوظبي، ستبقى عالقةً في ذاكرة التاريخ، وأنها تمثل تلاقي الأديان على نشر قيم الخير.

وأكِّد اتفاق رؤية فضيلته حول الأوضاع الراهنة مع رؤية البابا لاون الرابع عشر، وهو ما يؤكِّد ضرورة استمرار العمل المشترك لما فيه خير البشرية.

من جانبه، أكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر والفاتيكان، التي ترسَّخت بشكل كبير خلال في عهد الراحل البابا فرنسيس، الذي لمسنا محبَّته للسلام وحرصه على الحوار منذ اللحظة الأولى التي تقابلنا فيها، وهو أيضًا ما لمسناه في قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، من خلال حديثنا الهاتفي وكلماته ومواقفه تجاه المستضعفين خاصَّة في غزة الجريحة والسودان، ونتطلَّع لاستمرار التعاون بين الأزهر والفاتيكان لنشر رسالة السلام والأخوَّة والحوار بين الجميع.

وحول التَّحديات المعاصرة، أكَّد شيخ الأزهر أنَّ عالم اليوم يعيش حالةً من الفوضى واللامنطقية، وسيطرة تجارة السلاح والقتل وغطرسة القوة، وأصبحت قوة الدول تقاس بما تملكه من أدوات لتدمير الإنسان ومدى الفوضى والدمار الذي يمكن أن تسبِّبه، حتى أصبحت أرواح الأبرياء لا تساوي شيئًا، كل ذلك بسبب إقصاء القيم الدينيَّة والأخلاق ومحاولات فصلها عن الحياة الاجتماعية، وإضعاف دورها وقدرتها لتوجيه الناس إلى قيم الخير والرحمة.

وأشار فضيلته إلى أن الأزهر ماضٍ في نشر رسالة السلام والأخوة، وتكريس جهوده من أجل المستضعفين والمحتاجين، مؤكدًا أن العالم اليوم في أمسِّ الحاجة إلى ترسيخ ثقافة حوار الأديان، وتأكيد أنَّ الأديان لا تتصارع ولا تتقاتل كما يحاول البعض ترويج ذلك كذبًا، ولكن الأديان تتحاور وتتلاقى في حتمية إرساء السلام بين الجميع بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون.

وفي نهاية اللقاء، طلب شيخ الأزهر من وكيل الشؤون العامة بأمانة سر دولة الفاتيكان، نقل دعوة فضيلته للبابا لاون الرابع عشر، لزيارة الأزهر الشَّريف.

شيخ الأزهر لفاتيكان أمانة سر الأزهر والفاتيكان السلام والأخوة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

جانب من الحلقة

يوم تاريخي للعالم.. سميرة أحمد تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

جانب من التغطية

الساعات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يترقب حدثًا تاريخيًا

جانب من الحلقة

خبير: المتحف الكبير أيقونة حضارية تعكس عبقرية مصر عبر آلاف السنين

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

