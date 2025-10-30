الأزهر يشارك في ملتقى الشباب العالمي التاسع تحت شعار “الشباب والمعرفة”

يشارك فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في ملتقى الشباب التاسع تحت شعار "الشباب والمعرفة" وذلك تأكيدًا على حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووجودها الفاعل والبناء والتعاون مع جميع المؤسسات التي تولي الشباب عناية خاصة باعتبارهم شباب اليوم ورجال الغد وقادة المستقبل.

صرح ذلك الدكتور رضا محمد عبده، مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر، مشيرًا إلى أن الملتقى العالمي للشباب ينطلق في دورته التاسعة تحت شعار: "الشباب والمعرفة" ضمن سلسلة الملتقيات الشبابية التي ينظمها مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر سنويًّا.

وأوضح مدير مكتب الندوة بالقاهرة أن الملتقى التاسع يقام برعاية جامعة الأزهر والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025م بمشاركة نحو 100 طالب وافد من الدارسين في جامعة الأزهر والجامعات المصرية يمثلون أكثر من 22 دولة، إضافة إلى عدد من الشخصيات العلمية والفكرية البارزة، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيمي، المدير العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ومن المملكة العربية السعودية معالي الدكتور صالح بن إبراهيم، الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي رئيس لجنة الشباب بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، بجانب نخبة من العلماء والأساتذة وعمداء الكليات والمفكرين.

وأضاف الدكتور رضا محمد عبده أن الملتقى يهدف إلى إثراء الحوار حول المعرفة وأنواعها وآليات تحصيلها ودور التكنولوجيا في توظيفها، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشباب وتنمية مهاراتهم للمشاركة الإيجابية في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم، مشيرًا إلى أن الملتقى يسعى لتشكيل شخصية شبابية إيجابية فاعلة تقوم على مبادئ الوسطية والحكمة التي يحث عليها الإسلام.

وبين أيضًا أن الملتقى يتضمن عددًا من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية المتنوعة في أجواء تسودها روح الإخاء والتعاون وتبادل الخبرات بين شباب الأمة الإسلامية.