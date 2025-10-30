الشتاء يطرق الأبواب مبكرا.. هل يكون موسم 2025-2026 الأبرد منذ أعوام؟

مع اقتراب فصل الشتاء، تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى أن موسم 2025-2026 قد يكون من أكثر المواسم قسوة خلال السنوات الأخيرة، حيث يتوقع أن يجلب معه موجات برد شديدة وعواصف ثلجية مبكرة.

شتاء مضطرب يبدأ ببطء وينتهي بقوة

وفقا لتقارير AccuWeather، فإن فصل الشتاء المقبل قد يبدأ بوتيرة معتدلة في ديسمبر، قبل أن تتزايد قوته تدريجيا مع نهاية الموسم.

وتشير التوقعات إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج في فترات مبكرة ومتأخرة من الشتاء، مع احتمالية تطور بعض العواصف إلى عواصف “نورية” قوية تضرب بعض الدول.

مدن مثل فيلادلفيا ونيويورك وبوسطن مرشحة لتشهد تساقطا أكبر للثلوج مقارنة بالعام الماضي، رغم بقاء المعدلات العامة أقل من المستويات التاريخية.

كما يتوقع أن تتعرض منطقة الغرب الأوسط لعواصف ثلجية كثيفة تمتد من السهول حتى وادي أوهايو وشمال غرب المحيط الهادئ.

برد قارس في الشمال ودفء غير معتاد في الجنوب

يتوقع الخبراء أن تشهد مناطق السهول والغرب الأوسط ارتفاعا كبيرًا في فواتير التدفئة بسبب موجات البرد القادمة من القطب الشمالي، والتي ستضرب بقوة خلال ديسمبر، قبل أن تنحسر مؤقتا في يناير وتعود بقسوة في فبراير.

النينيا والنينيو مفتاح لغز الشتاء

تعتمد التوقعات الموسمية بشكل كبير على ظاهرة النينيا والنينيو، اللتين تلعبان دوراً محورياً في رسم أنماط الطقس العالمية.

ويشير خبراء الأرصاد إلى أن هذا العام قد لا يشهد ظاهرة “نينيا” رسمية، لكن من المحتمل أن تظهر تأثيراتها في بعض فترات الشتاء.

الطقس في الغرب جفاف وحرائق محتملة

في المقابل، ستشهد بعض مناطق العالم طقسا أكثر دفئا وجفاف نتيجة استمرار موجة حرارة بحرية في المحيط الهادئ، ما قد يزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات وتفاقم الجفاف في كاليفورنيا والجنوب الغربي.

كما يتوقع أن تتلقى جبال كاسكيد وسييرا نيفادا كميات معتدلة من الثلوج، لكن "الأنهار الجوية" المشبعة بالرطوبة ستكون أقل من العام الماضي.

وفي حين قد تجلب بعض العواصف القصيرة أمطارا، فإن الجفاف سيعود للهيمنة في فبراير مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

شتاء متقلب فى موسم 2025-2026

ويتجه العالم نحو شتاء متناقض الملامح عواصف ثلجية شرسة في الشمال، وبرودة قاسية في الوسط، ودفء وجفاف في الجنوب والغرب.

ومع هذه التقلبات الحادة، يبدو أن فصل الشتاء القادم سيعيد رسم خريطة الطقس العالمي ويختبر قدرة المجتمعات على التكيف مع مناخ أكثر اضطرابا.