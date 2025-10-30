انخفاض في درجات الحرارة وأجواء خريفية على معظم الأنحاء

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة حالة من التقلبات الجوية الخفيفة، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد، مع أجواء خريفية معتدلة نهارًا.

درجات الحرارة المتوقعة

تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة مئوية، فيما تبدأ بالانخفاض تدريجيًا مع غياب أشعة الشمس، لتصل الصغرى إلى ما بين 16 و17 درجة، مما يجعل الطقس مائلًا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

فرص لسقوط الأمطار

من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى، دون أن تؤثر على سير الأنشطة اليومية أو الحركة المرورية.

شبورة مائية ورياح خفيفة

تحذر التوقعات من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، كما تنشط الرياح ليلاً على فترات متقطعة، مما يعزز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

نصائح للمواطنين

يُنصح بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات الليل أو اصطحاب جاكت خفيف، خاصة في المناطق المكشوفة أو أثناء الخروج في الصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة.