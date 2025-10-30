قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
انخفاض في درجات الحرارة وأجواء خريفية على معظم الأنحاء

إسراء صبري

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة حالة من التقلبات الجوية الخفيفة، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد، مع أجواء خريفية معتدلة نهارًا.

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس

تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة مئوية، فيما تبدأ بالانخفاض تدريجيًا مع غياب أشعة الشمس، لتصل الصغرى إلى ما بين 16 و17 درجة، مما يجعل الطقس مائلًا للبرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

فرص لسقوط الأمطار

من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض مناطق القاهرة الكبرى، دون أن تؤثر على سير الأنشطة اليومية أو الحركة المرورية.

شبورة مائية ورياح خفيفة

حالة الطقس

تحذر التوقعات من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، كما تنشط الرياح ليلاً على فترات متقطعة، مما يعزز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

 نصائح للمواطنين

يُنصح بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات الليل أو اصطحاب جاكت خفيف، خاصة في المناطق المكشوفة أو أثناء الخروج في الصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة.

