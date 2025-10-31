مع دخول الشتاء.. الأطباء يحذرون من تفاقم أعراض الصدفية

حذر عدد من الأطباء من تفاقم أعراض الصدفية خلال فصل الشتاء، مؤكدين أن الطقس البارد وجفاف الجلد من أبرز العوامل التي تزيد من حدة المرض في هذا الموسم.

وأوضحت الدكتورة أليس باسم، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن الصدفية تعد مرضا جلديا مزمنا ناتجا عن خلل في جهاز المناعة، حيث تهاجم خلايا المناعة أنسجة الجسم بدلا من محاربة الميكروبات.

وأضافت أن المرض ليس معديا إطلاقا ولا ينتقل عن طريق اللمس أو اللعاب، مشيرة إلى أن الاستعداد الوراثي يلعب دورا رئيسيا في ظهور الحالة، خاصة لدى من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض المناعة الجلدية.

وبينت أن الصدفية تظهر عادة في صورة بقع حمراء مغطاة بقشور رمادية تشبه الصدف، وتتركز في مناطق مثل الكوعين والركبتين وفروة الرأس، بينما قد تصيب الأظافر أو المفاصل فقط في بعض الحالات.

وأكدت أن العناية بالجلد وترطيبه المستمر مع تجنب محفزات التهيج مثل البرد القارس والإجهاد النفسي، يساعد في تخفيف الأعراض ومنع الانتكاسات خلال فصل الشتاء.