الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
وفاة والد محمد رمضان
التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور
إعادة افتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجامعة عين شمس بعد تطويره
560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق.. وفرص أمطار على هذه المناطق
في حالة خطرة.. نقل إسماعيل الليثي للعناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير
سياسي موهوب.. ترامب يشيد بزهران ممداني خلال محادثات مغلقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فواكه الموسم.. صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء

فواكة الموسم
فواكة الموسم
ريهام قدري

فواكه الموسم تعتبر علاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المناسبة لاحتياجات الجسم في هذا الوقت من السنة.

 إليك أمثلة على فوائد وعلاج فواكه الموسم (الخريف والشتاء) 
 

 البرتقال واليوسفي:
يعالجان نزلات البرد والإنفلونزا بفضل فيتامين C.
يقويان المناعة ويحميان من التهابات الحلق.
يساعدان في نضارة البشرة وتجديد الخلايا.


 

 التفاح:
يحمي من أمراض القلب والكوليسترول.
يعالج اضطرابات الهضم والإمساك بفضل الألياف.
يمد الجسم بالطاقة ويعزز التركيز.
 

 الكمثرى:
تهدئ الكحة والتهيج في الحلق.
مفيدة لمرضى السكر والقولون العصبي.
تنظف الجسم من السموم وتدعم الكلى.


 العنب:
يعالج الإرهاق والأنيميا.
يقوي المناعة ويحسن الدورة الدموية.
يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الشيخوخة.
 

 الموز:
يخفف تقلصات العضلات ويعزز المزاج.
مفيد في حالات قرحة المعدة.
يمنح طاقة سريعة وآمنة للأطفال والرياضيين.

