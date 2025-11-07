فواكه الموسم.. صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء

فواكه الموسم تعتبر علاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المناسبة لاحتياجات الجسم في هذا الوقت من السنة.

إليك أمثلة على فوائد وعلاج فواكه الموسم (الخريف والشتاء)



البرتقال واليوسفي:

يعالجان نزلات البرد والإنفلونزا بفضل فيتامين C.

يقويان المناعة ويحميان من التهابات الحلق.

يساعدان في نضارة البشرة وتجديد الخلايا.





التفاح:

يحمي من أمراض القلب والكوليسترول.

يعالج اضطرابات الهضم والإمساك بفضل الألياف.

يمد الجسم بالطاقة ويعزز التركيز.



الكمثرى:

تهدئ الكحة والتهيج في الحلق.

مفيدة لمرضى السكر والقولون العصبي.

تنظف الجسم من السموم وتدعم الكلى.



العنب:

يعالج الإرهاق والأنيميا.

يقوي المناعة ويحسن الدورة الدموية.

يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الشيخوخة.



الموز:

يخفف تقلصات العضلات ويعزز المزاج.

مفيد في حالات قرحة المعدة.

يمنح طاقة سريعة وآمنة للأطفال والرياضيين.