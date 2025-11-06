قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات.. حالة تأهب عالمية وتحذيرات من اضطرابات تقنية| إيه الحكاية؟

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
أمينة الدسوقي

تستعد الأرض لاستقبال عاصفة جيومغناطيسية قوية من الفئة G3 خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد رصد توهج شمسي من الفئة M7.4 انطلق من البقعة النشطة AR4274 على سطح الشمس، وفق ما أعلن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA).

وصول مرتقب خلال 48 ساعة

وأشار المركز الأمريكي إلى أن موجة الجسيمات الشمسية المشحونة يتوقع أن تضرب المجال المغناطيسي للأرض ما بين مساء الخميس وصباح الجمعة، ما قد يسبب اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية، وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية، إلى جانب احتمالات تقلبات طفيفة في شبكات الكهرباء عالية الجهد.

كما أفاد خبراء الأرصاد الفضائية بأن هذه العاصفة تعد الأقوى منذ عدة أشهر، نتيجة سلسلة من الانبعاثات الكتلية الإكليلية التي اندفعت من الشمس باتجاه الأرض بين الثالث والخامس من نوفمبر الجاري، وكان آخرها موجهاً مباشرة نحو كوكبنا.

شفق قطبي في مشهد نادر

ومن المنتظر أن تصحب هذه الظاهرة مشاهد واسعة للشفق القطبي، يمكن رؤيتها في مناطق تمتد إلى خطوط العرض المتوسطة، وهي فرصة نادرة لهواة التصوير الفلكي حول العالم، رغم أن الإضاءة القمرية القوية قد تحد من وضوحها.

اضطرابات متوقعة في الأقمار والطيران

وحذر خبراء الفضاء من أن العاصفة، رغم عدم تشكيلها خطراً مباشراً على البشر أو الطقس الأرضي، فإنها قد تسبب مشكلات تقنية تشمل:

اضطرابات في أنظمة الملاحة والاتصالات الجوية.

زيادة في سحب الأقمار الصناعية واحتمالات انحراف مسارها.

تقلبات في شبكات الكهرباء قد تؤدي إلى أعطال مؤقتة أو انقطاعات محدودة في بعض المناطق.

ودفعت هذه التحذيرات العديد من هيئات الطيران والكهرباء حول العالم إلى رفع مستوى التأهب تحسباً لأي تأثيرات مفاجئة.

دورة شمسية نشطة

وتأتي هذه الظاهرة ضمن الدورة الشمسية الـ25 التي بدأت في ديسمبر 2019، وتشهد حالياً ذروة نشاطها المغناطيسي، وهو ما يفسر تزايد التوهجات والانبعاثات الشمسية خلال العام الجاري.

ويحدث هذا النشاط ضمن دورة تستمر نحو 11 عاما، تتبدل خلالها شدة الظواهر الشمسية بين الحد الأدنى والأقصى.

عواصف سابقة وتداعياتها

يذكر أن الأرض كانت قد شهدت في مايو 2024 أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ أكثر من عقدين، عُرفت باسم “عاصفة غانون”، حيث شوهد الشفق القطبي في مناطق جنوبية غير معتادة، وتسببت في تأثيرات واسعة على الاتصالات والأقمار الصناعية.

مراقبة مستمرة

وأكد مركز الطقس الفضائي الأمريكي أن مراقبة العواصف الشمسية باتت ضرورة متزايدة في ظل اعتماد العالم المتنامي على الأنظمة التقنية الحساسة، مشيراً إلى أن ذروة النشاط الحالي يتوقع أن تحدث صباح الجمعة.

وبينما يتابع العلماء تطورات الحدث لحظة بلحظة، تبقى الأنظار متجهة إلى السماء، ترقباً لواحدة من أبرز الظواهر الكونية لعام 2025، التي تجمع بين الجمال السماوي والتأثير العلمي الدقيق.

توهج شمسي عاصفة جيومغناطيسية مركز التنبؤ بالطقس الفضائي الانبعاثات الكتلية الإكليلية عاصفة غانون مركز الطقس الفضائي الأميركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

التمثيل التجاري

التمثيل التجاري في نيروبي يفتتح الجناح المصري بمعرض Big 5 Construct Kenya 2025

الرئيس السيسي و محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

اقتصادي: صفقة تطوير مشروع علم الروم وسملا تعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني

صورة ارشيفية

البورصة تربح 42 مليار جنيه ومؤشرها يقترب من 40 ألف نقطة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

فيديو

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد