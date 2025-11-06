قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
كيفية علاج الحسد إذا أصابك.. حصّن نفسك بأدعية مأثورة عن النبي
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد الأعمال بعدد من المشروعات
العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح
ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

انبعاث شمسي
انبعاث شمسي
الخارجي

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لـ الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) تحذيرًا من عاصفة جيومغناطيسية قوية من الدرجة G3، عقب رصد انبعاث كتلي إكليلي ضخم (CME) ناجم عن توهج شمسي قوي من الفئة M7.4 انطلق من البقعة النشطة AR4274 على سطح الشمس يوم الأربعاء.

ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن الانبعاث الكتلي يتجه مباشرة نحو الأرض، ومن المتوقع أن يصل إلى غلافها المغناطيسي خلال 24 إلى 48 ساعة، أي في الفترة الممتدة بين مساء الخميس وصباح الجمعة (6–7 نوفمبر بتوقيت مكة المكرمة).

 تأثيرات محتملة على الأرض

من المنتظر أن تؤدي هذه الظاهرة إلى اضطرابات ملحوظة في المجال المغناطيسي للأرض تُعرف باسم العواصف الجيومغناطيسية، ويُعد المستوى G3 منها قويًا نسبيًا. وقد ينتج عنها:

تقلبات مؤقتة في شبكات الكهرباء عالية الجهد، خاصة في المناطق القريبة من القطبين.


 الظاهرة من منظور علمي

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه العاصفة تنجم عن الانبعاث الكتلي الإكليلي، وهو عبارة عن سحب هائلة من البلازما المشحونة والمجالات المغناطيسية تُقذف من الغلاف الجوي الخارجي للشمس بفعل التوهجات القوية.

وعندما تصل تلك السحب إلى الأرض، يتفاعل مجالها المغناطيسي مع المجال المغناطيسي الأرضي، مما يؤدي إلى توليد تيارات كهربائية قوية واضطرابات في الغلاف المغناطيسي والطبقات العليا من الغلاف الجوي.

خلفية فلكية

يُشار إلى أن النشاط الشمسي يمرّ بدورات تستمر نحو 11 عامًا، تتزايد فيها أعداد البقع الشمسية والانبعاثات الإكليلية. ويُعتقد أن الشمس تقترب حاليًا من ذروة دورتها الشمسية الخامسة والعشرين، ما يجعل هذه الأحداث أكثر تكرارًا خلال العامين القادمين.

ويرى الخبراء أن مثل هذه العواصف رغم ما تسببه من تحديات تقنية مؤقتة، إلا أنها تمثل فرصة علمية مهمة لدراسة تفاعل الشمس مع الأرض وفهم ديناميات الفضاء القريب من كوكبنا، فضلًا عن مشاهد الشفق القطبي المبهرة التي تُعد من أجمل الظواهر الطبيعية المرتبطة بالنشاط الشمسي.

انبعاث شمسي عاصفة أرضية كوكب الارض عاصفة ثلجية عاصفة شمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

د. محمد المهدي

طبيب نفسي أزهري: الوعي الأسري يصنع شخصية واثقة لا خائفة

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي: مشاركة الأزهر بقضايا القارة تعزز حضور المؤسسات الدينية المصرية

بالصور

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد