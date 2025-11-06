قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين

علي صالح

بثّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مقطع فيديو جديداً تحت عنوان «هذا هو المشهد الحقيقي»، قالت إنه يوثّق تفاصيل ما جرى خلال عملية انتشال جثث الأسرى القتلى الإسرائيليين التي وقعت قبل أيام في قطاع غزة، نافيةً الرواية التي بثّها الجيش الإسرائيلي عبر طائراته المسيرة.

وأوضحت الكتائب، عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تلغرام»، أنّ اللقطات التي تداولتها وسائل الإعلام العبرية مؤخراً كانت جزءاً من عملية تضليل محكمة نفذتها المقاومة، مؤكدة أنها «استخدمت أساليب خداعية خلال استخراج الجثث لتضليل العدو وحرمانه من أي معلومة ميدانية دقيقة».

وأضافت الكتائب أن الجيش الإسرائيلي راقب عمليات انتشال الجثث عبر طائراته المسيّرة، ثم أدرج مواقعها ضمن بنك أهدافه، ليقوم لاحقاً باستهدافها «خلال موجات القصف الواسعة التي أعقبت وقف إطلاق النار»، ووصفت تلك الضربات بأنها «محاولة يائسة للتغطية على فشله الميداني».

وبيّنت كتائب القسام أن «التصوير الذي بثّه العدو لعملية استخراج إحدى الجثث كان جزءاً من عملية تمويه نفذها أمن المقاومة»، مشيرة إلى أن «المشهد الذي صدّقه العدو واستغله إعلامياً لم يكن حقيقياً، بل مشهداً مكرساً لخداعه وكشف عجزه الاستخباري».

وأكدت الكتائب أن تعاملها مع الأسرى وجثث القتلى يستند إلى ما وصفته بـ«أخلاق المقاومة وتعاليم الإسلام السمحة»، معتبرة أن «الممارسات الإسرائيلية العدوانية لا يمكن أن تستوعب مفهوم الكرامة الإنسانية الذي تنطلق منه المقاومة في تعاملها مع الأسرى».

يرى مراقبون أن نشر هذا التسجيل في هذا التوقيت يحمل أبعاداً سياسية وإعلامية، إذ تسعى كتائب القسام إلى إعادة صياغة السردية الميدانية في أعقاب الحملة الإسرائيلية الأخيرة التي حاولت تصوير عملية الانتشال كعمل «وحشي»، في حين تؤكد حماس أنها تتعامل وفق «منظومة أخلاقية» تهدف إلى ردع الاحتلال لا التشفي منه.

كما يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان كتائب القسام نيتها تسليم جثة أسير إسرائيلي مساء اليوم الأربعاء عند الساعة التاسعة مساء في حي الشجاعية شرق غزة، وهي خطوة يُنظر إليها كجزء من جهود تبادل إنساني محدودة قد تمهد لمسار تفاوضي أوسع حول ملف الأسرى والمفقودين بين الجانبين.

ويُذكر أن المعركة الإعلامية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية تشهد تصاعداً لافتاً، حيث تستخدم كل جهة أدواتها البصرية والإلكترونية في توجيه الرأي العام المحلي والدولي، في وقت ما زالت فيه المفاوضات السياسية حول الوضع في غزة تراوح مكانها.

كتائب القسام حركة حماس الأسرى الجيش الإسرائيلي

